Украинские воины точным ударом уничтожили российский «Град»
- 30.01.2025, 23:05
Видеофакт.
Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую реактивную систему залпового огня «Град». Боевую работу воины зафиксировали на видео.
Об этом сообщает Telegram Сил беспилотных систем.
Как отметили военные, БМ-21 «Град» - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций. Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.
«Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют — они горят», - говорится в сообщении под видео.