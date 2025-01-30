Магазины Duty Free в минском аэропорту меняют ассортимент 30.01.2025, 23:16

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У властей есть вопросы к нынешнему выбору товаров в маркетах беспошлинной торговли.

В Министерстве антимонопольного развития и торговли (МАРТ) прошло совещание по оценке потенциала РУП «Национальный аэропорт Минск».

В частности, как сообщает ведомство, изучались возможности аэровокзального комплекса по части продаж.

Встреча состоялась под руководством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Натальи Василевской с участием представителей Минтранса, концернов «Беллегпром» и «Белгоспищепром», а также магазинов беспошлинной торговли.

«Аэропорт – воздушные врата нашей страны. Важно, чтобы все объекты, которые находятся на его территории, были на таком уровне, чтобы служить флагманом для всей остальной торговли», – заявила Василевская.

По итогам встречи предложено открыть новые фирменные точки продаж белорусских товаров.

Магазинам Duty Free рекомендовали пересмотреть ассортиментную политику и увеличить долю отечественной продукции, сообщает пресс-служба МАРТ.

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