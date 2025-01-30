Магазины Duty Free в минском аэропорту меняют ассортимент
- 30.01.2025, 23:16
- 1,454
У властей есть вопросы к нынешнему выбору товаров в маркетах беспошлинной торговли.
В Министерстве антимонопольного развития и торговли (МАРТ) прошло совещание по оценке потенциала РУП «Национальный аэропорт Минск».
В частности, как сообщает ведомство, изучались возможности аэровокзального комплекса по части продаж.
Встреча состоялась под руководством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Натальи Василевской с участием представителей Минтранса, концернов «Беллегпром» и «Белгоспищепром», а также магазинов беспошлинной торговли.
«Аэропорт – воздушные врата нашей страны. Важно, чтобы все объекты, которые находятся на его территории, были на таком уровне, чтобы служить флагманом для всей остальной торговли», – заявила Василевская.
По итогам встречи предложено открыть новые фирменные точки продаж белорусских товаров.
Магазинам Duty Free рекомендовали пересмотреть ассортиментную политику и увеличить долю отечественной продукции, сообщает пресс-служба МАРТ.