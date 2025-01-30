Четыре страны, граничащие с РФ, призвали ЕС выделить 100 млрд евро на оборону 1 30.01.2025, 23:27

Польша, Литва, Латвия и Эстония предлагают удвоить расходы на оборону.

По данным четырех государств Евросоюза, Литвы, Эстонии, Латвии и Польши, граничащих с Россией, ЕС должен удвоить расходы на оборону, нужны инвестиции в размере не менее 100 млрд евро

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в документе, подготовленном Литвой, Эстонией, Латвией и Польшей, содержится призыв к ЕС использовать совместные заимствования, позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные нужды обороны и сотрудничать с европейскими партнерами за пределами блока, что, очевидно, является отсылкой к Великобритании.

Так, страны, которые возглавили кампанию по защите Украины от вторжения России, приводят оценки, согласно которым текущие военные расходы государств-членов ЕС составят около 326 млрд евро в 2024 году. В документе также отмечается, что эта цифра должна удвоиться, если блок хочет достичь целевого показателя расходов в размере не менее 3% от ВВП, а также быть готовым к «чрезвычайным военным обстоятельствам».

Сообщается, что сейчас ЕС готовит новую оборонную стратегию, и лидеры блока должны неформально встретиться 3 февраля в Брюсселе, чтобы внести свои предложения.

Указанный проект должен быть представлен в марте, а принять план планируется до конца года. Хотя большинство государств-членов согласны с необходимостью пересмотреть оборонные возможности Европы, промышленность и общую готовность, государства-члены блока имеют разные взгляды на то, как это сделать.

Некоторые страны, в частности Германия, долгое время сопротивлялись использованию совместных заимствований в целях обороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы страны НАТО тратили 5% ВВП на оборону, что является уровнем, которого даже США сейчас не достигают.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия, однако в документе говорится о том, что есть насущные потребности, которые не могут ждать до следующего бюджетного цикла в 2028 году.

В документе четырех стран предупреждается, что Россия уже начала наращивать свои военные силы и производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США вместе взятые. Блок также сталкивается с другими проблемами из-за зависимости своей цепочки поставок от Пекина и углубления связей Москвы с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Согласно документу, требования ЕС включают не менее 50 млрд евро для наращивания производства артиллерии и стратегических запасов.

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