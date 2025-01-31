Билеты на «Евровидение» раскупили менее чем за 10 минут
- 31.01.2025, 0:46
Какова их стоимость.
29 января первую часть билетов (42 000) на песенный конкурс «Евровидение-2025» раскупили за семь минут в прямом эфире. Билеты на несколько репетиций разошлись через 20 минут, сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Приобрести билет могли только предварительно зарегистрированные пользователи – до четырех билетов на конкурс. На этом продажи не завершились — будут доступны еще партии, общее количество билетов колеблется от 50 000 до 60 000.
Стоимость одного – от $44 до 285 – самые дорогие билеты на стоячие места непосредственно на сцене.
Евровидение-2025 будет проведено в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая на арене St. Jakobshalle, а гранд финал – 17 мая