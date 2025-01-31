Бывший сенатор США Менендес приговорен к 11 годам тюрьмы 31.01.2025, 1:34

Боб Менендес

Его признали виновным в получении взяток.

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего сенатора-демократа Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы, признав его виновным в получении взяток золотом и наличными и в незаконном лоббировании интересов иностранного государства — Египта.

Менендес, почти 20 лет бывший сенатором от штата Нью-Джерси и некоторое время возглавлявший сенатский комитет по международным делам, вынужден был уйти в отставку летом прошлого года после того, как суд присяжных признал его виновным.

В зале суда бывший сенатор не мог сдержать слез, когда просил судью о снисхождении. По словам Менендеса, он потерял всё, что у него было в жизни, кроме поддержки его семьи.

Судья, провозглашая приговор, отметил, что у Менендеса было доброе имя, репутация и властные полномочия, но он променял все это на личное обогшащение. По версии следствия, сенатор, в частности, брал взятки у трех бизнесменов из Нью-Джерси в обмен на покровительство. Также, как утверждается, он получал вознаграждение от властей Египта за то, что продвигал интересы этой страны, в частности добиваясь заключения выгодных для Каира сделок о военной помощи США.

При обыске в доме Менендеса агенты ФБР обнаружили около 500 тысяч долларов наличными, а также золотые слитки. Сам бывший сенатор настаивает на невиновности и намеревается обжаловать приговор.

Менендес стал одним из немногих американских сенаторов, которые были признаны виновными по уголовному делу. При этом речь шла уже о втором процессе. В ноябре 2018 года голосов присяжных не хватило для его осуждения по делу о коррупции.

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