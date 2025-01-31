Туск в годовщину Brexit: ЕС все еще скучает по вам
- 31.01.2025, 3:23
Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года.
Глава правительства Польши Дональд Туск, который во время процедуры Brexit был главой Европейского совета, заявил, что в Евросоюзе скучают по Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter.
«Мы все еще скучаем по вам», - отметил польский премьер, поделившись опросом YouGov, который показал, что поддержка британцами выхода Великобритании из ЕС упала до самого низкого уровня после референдума - 30 процентов. Он добавил эмодзы с подмигивающим лицом для полноты картины.
В издании Politico подчеркнули, что Туск занял жесткую позицию в переговорах по Brexit после того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, отклонив разные предложения, которые позволили бы Великобритании сохранить определенные торговые преимущества после выхода из ЕС.
Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года – пять лет назад, на этой неделе.
We still miss you😉 https://t.co/Q7eH7oQAxT— Donald Tusk (@donaldtusk) January 30, 2025