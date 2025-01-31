Туск в годовщину Brexit: ЕС все еще скучает по вам 31.01.2025, 3:23

Дональд Туск

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года.

Глава правительства Польши Дональд Туск, который во время процедуры Brexit был главой Европейского совета, заявил, что в Евросоюзе скучают по Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы все еще скучаем по вам», - отметил польский премьер, поделившись опросом YouGov, который показал, что поддержка британцами выхода Великобритании из ЕС упала до самого низкого уровня после референдума - 30 процентов. Он добавил эмодзы с подмигивающим лицом для полноты картины.

В издании Politico подчеркнули, что Туск занял жесткую позицию в переговорах по Brexit после того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, отклонив разные предложения, которые позволили бы Великобритании сохранить определенные торговые преимущества после выхода из ЕС.

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года – пять лет назад, на этой неделе.

We still miss you😉 https://t.co/Q7eH7oQAxT — Donald Tusk (@donaldtusk) January 30, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com