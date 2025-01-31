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Туск в годовщину Brexit: ЕС все еще скучает по вам

  • 31.01.2025, 3:23
Туск в годовщину Brexit: ЕС все еще скучает по вам
Дональд Туск

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года.

Глава правительства Польши Дональд Туск, который во время процедуры Brexit был главой Европейского совета, заявил, что в Евросоюзе скучают по Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы все еще скучаем по вам», - отметил польский премьер, поделившись опросом YouGov, который показал, что поддержка британцами выхода Великобритании из ЕС упала до самого низкого уровня после референдума - 30 процентов. Он добавил эмодзы с подмигивающим лицом для полноты картины.

В издании Politico подчеркнули, что Туск занял жесткую позицию в переговорах по Brexit после того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, отклонив разные предложения, которые позволили бы Великобритании сохранить определенные торговые преимущества после выхода из ЕС.

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года – пять лет назад, на этой неделе.

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