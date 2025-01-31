закрыть
31 января 2025, пятница, 1:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неймар объявил о возвращении в родной клуб

  • 31.01.2025, 4:00
Неймар объявил о возвращении в родной клуб

Видео.

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в «Сантосе».

32-летний футболист опубликовал пост в Instagram, в котором он сообщил, что будет играть за бразильский клуб.

Игрок показал эмоциональное видеос кадрами дебюта за «Сантос», поблагодарил свой прошлый клуб «Аль-Хиляль» и его фанатов.

Неймар перешел в «Сантос» на правах свободного агента. Детали соглашения с клубом неизвестны.

Ранее Неймар расторгнул контракт с «Аль-Хилялем» по обоюдному согласию. Бразилец присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года, перейдя из французского ПСЖ. За это время Неймар провел семь матчей, в которых забил один гол. Большую часть он пропустил из-за травмы крестообразных связок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко