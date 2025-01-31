Неймар объявил о возвращении в родной клуб
- 31.01.2025, 4:00
Видео.
Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в «Сантосе».
32-летний футболист опубликовал пост в Instagram, в котором он сообщил, что будет играть за бразильский клуб.
Игрок показал эмоциональное видеос кадрами дебюта за «Сантос», поблагодарил свой прошлый клуб «Аль-Хиляль» и его фанатов.
Неймар перешел в «Сантос» на правах свободного агента. Детали соглашения с клубом неизвестны.
Ранее Неймар расторгнул контракт с «Аль-Хилялем» по обоюдному согласию. Бразилец присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года, перейдя из французского ПСЖ. За это время Неймар провел семь матчей, в которых забил один гол. Большую часть он пропустил из-за травмы крестообразных связок.