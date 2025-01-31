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Фицо не смог прибыть на встречу с Еврокомиссией

  • 31.01.2025, 4:32
Фицо не смог прибыть на встречу с Еврокомиссией
Роберт Фицо

Его самолет не долетел до Брюсселя из-за ограничений на полеты.

Самолет с премьер-министром Словакии Робертом Фицо не смог приземлиться в Брюсселе из-за временного закрытия воздушного пространства Бельгии. Об этом сообщает издание STVR в четверг, 30 января.

По данным издания, 30 января на некоторое время в Бельгии ограничили воздушные полеты из-за технического сбоя в авиадиспетчерской службе Skeyes.

Фицо в Брюсселе должен был провести переговоры с представителями Еврокомиссии относительно решения Украины прекратить транзит газа в Словакию. Также он должен был встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Издание добавило, что встречу перенесли на понедельник, 3 февраля.

По словам представителя Skeyes, в 15:00 работники заметили, что система управления воздушным движением «не работает, как нужно». Все самолеты, которые были в то время в воздушном пространстве, контролируемом Skeyes (до высоты около 7500 метров), были перенаправлены в другие страны.

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