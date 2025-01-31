Президент Финляндии: Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жестко, как Трамп
- 31.01.2025, 5:04
Диктатора РФ нужно принуждать к диалогу, а не склонять к нему.
Российского диктатора Владимира Путина нужно заставлять к переговорам как это делает президент Дональд Трамп, а не склонять к ним.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает Yle.
Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям Трампа достичь мира в Украине. Он предположил, что в ближайшие месяцы в Украине возможно перемирие.
«Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от трех до шести месяцев, а затем и мирных переговоров», - сказал президент Финляндии.
По его словам, в ближайшие месяцы и дни Украину необходимо поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию на будущих возможных переговорах.
Относительно шансов посадить за стол переговоров Путина, Стубб считает, что его нужно принуждать к диалогу, а не склонять к нему. Президент Финляндии отметил метод Трампа, который выдвинул России ультиматум.
«Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно на таком языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп», - отметил Стубб.
Он также убежден, что нет рисков обсуждения мира в Украине без участия самой Украины.
По словам финляндского президента, Европа также должна участвовать в этом диалоге в той или иной форме, поскольку в нем решается и будущее европейских структур безопасности.