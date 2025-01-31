В Аргентине вернули в тюрьму осужденных по «кокаиновому делу» 31.01.2025, 6:01

Ранее они отбыли больше половины срока и вышли по УДО.

В Аргентине арестовали и вернули в тюрьму вышедших на свободу по УДО осуждённых по делу о 400 килограммах кокаина, который хранился в школе при российском посольстве. Это сделали по запросу прокурора Авеля Кордобы и соответствующему решению Верховного суда страны, рассказала Настоящему Времени адвокат одного из обвиняемых Лилиана Борисюк.

Бывшего полицейского Ивана Близнюка и корабельного механика Александра Чикало (выходцев из России, с 1990-х годов живущих в Аргентине) задержали в конце декабря 2024 года и вернули в тюрьму Маркос-Пас под Буэнос-Айресом. В этой тюрьме они находились под стражей с февраля 2018 года и вышли оттуда на свободу по УДО (условно-досрочно) через несколько месяцев после вынесения обвинительного приговора в апреле 2022 года. Близнюк тогда получил семь лет и семь месяцев тюрьмы, а Чикало – шесть лет. На момент вынесения приговора они уже находились под арестом более четырех лет.

По версии следствия, Близнюк и Чикало входили в международную криминальную группировку, которая купила, хранила в подсобке школы при посольстве России в Буэнос-Айресе и пыталась переправить в Европу почти четыреста килограммов кокаина. По оценкам экспертов, такая партия наркотика, расфасованная в 12 чемоданов, могла стоить в России порядка 39 миллионов долларов.

Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.

Помимо Близнюка и Чикало, по данным следствия, в преступную группировку входили еще четыре человека: предприниматель Андрей Ковальчук, которого обвинение считало главарем банды, бывший завхоз посольства Али Абянов, а также бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Ковальчука, Абянова, Калмыкова и Худжамова судили в Москве в закрытом режиме и приговорили к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы. Все подсудимые отрицали вину. К ответственности не привлекли ни одного действующего сотрудника российского посольства.

Аргентинский прокурор по делу Авель Кордоба в сентябре 2024 года через Верховный суд добился того, чтобы Близнюку и Чикало увеличили сроки наказания и повторно арестовали. Судьи посчитали, что Кордоба смог предоставить доказательства того, что роль бывшего полицейского и механика в преступном сговоре была важнее, чем считалось ранее. Таким образом срок Ивану Близнюку увеличили с семи лет и семи месяцев до 10 лет. А Александру Чикало – с шести до восьми лет.

Защита пытается оспорить повторный арест освобожденных по УДО. Адвокат Лилиана Борисюк полагает, что неожиданный пересмотр сроков может быть связан с возвращением на пост главы МВД Аргентины Патрисии Буллрич. Она занимала его с 2015 по 2019 год. Буллрич подробно рассказывала СМИ о совместной успешной операции ФСБ и аргентинских спецслужб, задолго до начала суда и приговора, публично называла Близнюка и Чикало виновными и опубликовала книгу, в которой посвятила главу делу о посольском кокаине. Адвокаты Близнюка и Чикало несколько раз пыталась вызвать Патрисию Буллрич в суд для дачи показаний, но в суде она так и не появилась. А в декабре 2023-го, когда в Аргентине сменился президент, снова возглавила МВД.

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