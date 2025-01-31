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В Испании произошел взрыв на военном заводе

  • 31.01.2025, 6:44
В Испании произошел взрыв на военном заводе

Шестеро пострадавших.

Шесть человек получили ранения в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Хавали-Вьехо на юго-востоке Испании в четверг, 30 января.

Об этом передает Infobae.

Инцидент произошел на заводе компании Rheinmetall Expal Munitions, которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и снарядов среднего калибра, а также ракетных силовых установок.

После сигнала тревоги с завода, который поступил после обеда, на место происшествия были вызваны пожарные из пожарно-спасательного департамента провинции Мурсия, полицейские и экологи.

Детонация на заводе вызвала два пожара, один из которых охватил около 1000, а другой – около 2000 квадратных метров кустарников вблизи завода. Сейчас оба пожара взяты под контроль.

В результате инцидента пострадали шестеро мужчин в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерых госпитализировали в больницы Мурсии с ожогами, вдыханием дыма и черепно-мозговой травмой, шестой – получил помощь на месте.

Испанские власти тем временем начали расследование инцидента.

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