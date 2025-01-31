Израиль освободил 110 палестинских заключенных
- 31.01.2025, 8:10
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Несмотря на жестокое поведение ХАМАС во время процедуры обмена.
Израиль в четверг, 30 января, заявил, что освободил 110 палестинских заключенных. Это произошло в рамках соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.
Об этом сообщает CNN.
В заявлении Службы тюрем Израиля сказано, что перед освобождением все 110 заключенных были «переведены из нескольких мест заключения по всей стране в тюрьмы Офер и Кециот».
В свою очередь, восемь заложников, захваченных ХАМАС и другими вооруженными группировками в ходе нападений 7 октября 2023 года, также были освобождены в четверг в Газе. Среди них трое израильтян и пять граждан Таиланда.
Напомним, что ранее в этот день, 30 января, Израиль приостановил освобождение заключенных палестинцев. Решения было принято в связи с хаосом во время передачи израильских заложников Красному Кресту.
В частности, во время процесса толпа в Газе окружила заложников, которых вели к автобусам Международного комитета Красного Креста. Кроме того, палестинцы толкали автобусы МККК.
«Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС», - прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.