Израиль освободил 110 палестинских заключенных 31.01.2025, 8:10

2,956

Фото: (AP Photo/Mahmoud Illean) Mahmoud Illean/AP

Несмотря на жестокое поведение ХАМАС во время процедуры обмена.

Израиль в четверг, 30 января, заявил, что освободил 110 палестинских заключенных. Это произошло в рамках соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении Службы тюрем Израиля сказано, что перед освобождением все 110 заключенных были «переведены из нескольких мест заключения по всей стране в тюрьмы Офер и Кециот».

В свою очередь, восемь заложников, захваченных ХАМАС и другими вооруженными группировками в ходе нападений 7 октября 2023 года, также были освобождены в четверг в Газе. Среди них трое израильтян и пять граждан Таиланда.

Напомним, что ранее в этот день, 30 января, Израиль приостановил освобождение заключенных палестинцев. Решения было принято в связи с хаосом во время передачи израильских заложников Красному Кресту.

В частности, во время процесса толпа в Газе окружила заложников, которых вели к автобусам Международного комитета Красного Креста. Кроме того, палестинцы толкали автобусы МККК.

«Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС», - прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com