«Парадоксальный «черный лебедь» для Путина разрушит Россию» 1 31.01.2025, 8:34

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Это может наступить очень скоро.

Украинский журналист и политолог, боец спецподразделения «Хорт» Кирилл Сазонов предположил, что смерть Путина может привести к началу гражданской войны в России.

«Друзья, а знаете как будет выглядеть «черный лебедь» для России? В первую очередь логичный. В это весь парадокс, что «черный лебедь» — это обычно что-то неожиданное, на что не рассчитывали, а тут все будет логично, предсказуемо и, самое смешное, ожидаемо», - заинтриговал своим предположением Кирилл Сазонов.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал на своем YouTube-канале.

Политолог иронично отозвался о необычных заявлениях людей, которые еще недавно были за Путина: «Вы понимаете, что сейчас система власти, все три клана в России, которые что-то решают, которые все практически контролируют, все три клана завязаны таким образом, что окончательное решение любого вопроса зависит от диктатора, «царя», как они любят говорить. Дугин, кстати, хорошо сказал: «Давайте освободим Мавзолей для Путина, выкинем Ленина, там должен лежать «император». Надо готовиться к похоронам». Такое прозвучало, «готовиться к похоронам Путина». Мне очень понравилась эта фраза».

«Там условно один человек контролирует одно ведомство, кто-то другой — другое, но все завязано на «вождя». Ни у кого нет власти и автономности, поэтому, когда Путин «отбросит коньки», за почетное «место на троне» будет очень жесткая борьба между всеми этими кланами, а поскольку это не демократический парламент какой-то, чтобы поделить власть на всех и чувствовать себя комфортно, то тут ситуация обратная, тут власть одного человека, тут жесткая диктатура: один решает все. Естественно, этот один не будет делиться властью с конкурентами. Более того, он их сожрет с потрохами. Это очевидно», - озвучил свой прогноз по событиям, которые приведет к развалу России Кирилл Сазонов.

«В случае гражданской войны в России, ВСУ очень быстро вышибают остатки оккупантов и выходят на границы 1991 года, а дальше пусть «грызутся», пусть распадаются на массу маленьких воюющих «княжеств». Всем от этого будет только лучше. Вот такой «черный лебедь», который вполне реален в случае смерти Путина, а она, учитывая его возраст и «наши молитвы», наступит очень скоро», - подытожил боец ВСУ.

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