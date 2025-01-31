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Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

  • 31.01.2025, 8:49
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

Фантастический сезон для белоруса.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях в овертайме уступил «Оттаве Сенаторз» — 4:5, пишет belarushockey.com.

24-летний белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге второго звена «Кэпиталз». Его партнерами стали Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл.

На 53-й минуте Протас в большинстве отдал передачу на синюю линию на Александра Овечкина, который дальним броском отправил шайбу в цель.

Белорус продлил свою результативную серию, в последних шести встречах на счету Протаса 7 (3+4) очков, и это самая продолжительная бомбардирская серия уроженца Витебска в карьере.

В итоге Протас провел на льду 18:00 (из низ 1:03 в большинстве и 2:39 в меньшинстве), набрал 1 (0+1) очко, нанес 4 броска (1 из них мимо), допустил 1 потерю, и заработал показатель полезности «0».

В сезоне у Протаса 51 игра, 43 (21+22) очка, показатель полезности «+29», 14 минут штрафа.

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