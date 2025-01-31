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Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Россию, погиб во время крушения самолета в США

  • 31.01.2025, 9:16
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Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Россию, погиб во время крушения самолета в США

Новые подробности.

Бывший фигурист Александр (Саша) Кирсанов, выступавший в танцах на льду за США, Азербайджан и Россию, трагически погиб в результате авиакатастрофы над рекой Потомак в 2025 году. О его смерти сообщила жена, тренер по фигурному катанию Наталья Гудин.

Кирсанов родился 17 августа 1978 года и за свою карьеру сменил несколько спортивных гражданств. Наибольшего успеха он добился, выступая за США в дуэте с Кристи Моксле – пара завоевала бронзу на турнире Nebelhorn Trophy в 2003 году, заняла пятое место на чемпионате США и выступила на этапе Гран-при Skate America.

Ранее он представлял Азербайджан вместе с Барбарой Хэнли, выиграв национальный чемпионат и заняв пятое место на Зимней Универсиаде. В составе российской сборной Кирсанов выступал с Ольгой Погосян – дуэт стал серебряным призером юниорского Гран-при в Словакии и финишировал 11-м на чемпионате мира среди юниоров.

После завершения карьеры в 2004 году Кирсанов работал тренером и хореографом в Делавэре.

Последний раз Наталья разговаривала с мужем когда тот был национальном аэропорту имени Дуайта Д. Эйзенхауэра в Уичито.

«Пора на посадку», – рассказал ей по телефону супруг, вспоминает Гудин. Они должны были снова созвониться после его приземления в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вирджинии.

Вместо этого, по словам Гудин, ей позвонила мать одного из фигуристов, летевших тем же рейсом, и сообщила о крушении. «Нужно немедленно ехать в Вашингтон», – сказала она.

Вечером 29 января региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, столкнулся в воздухе с военным вертолетом UH-60 Black Hawk, на борту которого было три человека. Самолет находился на финальном заходе на посадку, когда произошла катастрофа. Обломки рухнули в реку Потомак.

Водолазные группы и другие экстренные службы работали на месте всю ночь.

По последним данным, на месте трагедии обнаружили 30 тел погибших. Среди них – 14 фигуристов, возвращавшихся домой, в частности российские тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

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