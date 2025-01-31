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Белорусы нашли способ обменять любые доллары?

  • 31.01.2025, 9:20
Белорусы нашли способ обменять любые доллары?

Протестировано несколько методов.

С долларами старого образца все в порядке, это мы уже выяснили (но только если они не успели покрыться плесенью). Если успели, в первую очередь это как минимум обидно, во вторую — с этим надо что-то делать. Берем доллары и евро, к которым возникли вопросы, и ищем варианты спасения, пишет «Онлайнер».

«По каким-то причинам не берут». Два варианта, что делать

Напомним, большинство белорусских банков сейчас придерживаются общих стандартов: они присоединились к соглашению об использовании единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте.

С 1 февраля 2024 года для поврежденных купюр в этом перечне ввели послабления — в теории сдать их в обменник должно быть проще.

Но читатели делятся наблюдениями, что доллары, купленные в одном банке, иногда бывает сложно сдать в другом, хотя оба банка присоединились к одному соглашению.

— Есть такой момент, особенно последние пару лет. При покупке иностранной валюты в пунктах обмена либо в самих банках, головных офисах все в порядке, ты покупаешь, и никаких вопросов. Вот только при сдаче этой же валюты постоянно возникают какие-либо вопросы, ее не хотят принимать, — недоумевает Дмитрий. — Деньги нормальные, настоящие, но по каким-то причинам, известным только самим банкам и пунктам обмена валют, их не берут. Причем, по сути, ты можешь в одной точке обменять белорусские рубли на доллары, прийти в эту же точку через час или пару часов, и там же не примут те купюры, которые тебе дали. Вопрос: по каким причинам это происходит, в чем проблема и с чем это связано?

Попросить в банке выписку с серийными номерами и дефектами не получится, такая опция не предусмотрена. К тому же банки не будут брать на себя ответственность за то, что клиенты будут делать с купюрой потом.

Если в обменниках никак не получается разменять валюту с повреждениями, то есть два варианта, которые предлагают банки.

Первый — сдать валюту на инкассо. Такая возможность для долларов и евро снова появилась с 13 января в Беларусбанке (плюс российские рубли принимают в нескольких банках). Второй — воспользоваться услугой по замене поврежденной и ветхой валюты, которая есть в некоторых банках.

Смысл в обоих случаях похожий: можно обменять поврежденную валюту, которую не захотели брать в других банках, но за это придется доплатить. Вероятно, будут купюры, которые сложно будет сдать даже на таких условиях — в банках нам ответили, что дать консультацию по телефону будет сложно. Купюру нужно принести в обменник, и тогда кассир ответит, на каких условиях ее примут.

Мы собрали доллары и евро, которые было проблематично сдать в нескольких обменниках. Пятна, плесень, последствия стирки — владельцы готовы были обменять их даже с комиссией, лишь бы приняли.

Проблема с евро в том, что они постираны. Владелица ездила на встречу с подругами в Барселону, на обратном пути вспомнились переживания родителей, что через литовскую границу нельзя вести больше €60, — так €250 отправились из кошелька в карман джинсов.

— Естественно, никто ничего не проверял. Когда я вернулась домой после 20-часовой дороги, подумала, что лучшая идея — разобрать и постирать вещи сразу.

Забросила джинсы в стирку, причем не на быстрый режим, а чтобы хорошенько — на три с половиной часа с сушкой. Поэтому после машинки деньги были уже сухими, но очень мятыми.

Больше я с ними ничего не делала, но положила отдельно, чтобы не «заражали» другие купюры. Потом пробовала обменять в трех обменниках на районе — не взяли. Я думала, что это нужно сделать как можно скорее: вдруг со временем они еще хуже станут… А вообще, думаю, это знак: нужно было все в дьютике потратить, — шутит девушка.

У долларовых купюр судьба менее драматичная — какие-то $20 тоже все время отказывались менять, но владелица не помнит, речь об одной двадцатке или двух десятках. Получается, повод проверить.

С виду купюры вполне обычные, немного помятые, но без надписей или пятен.

Владелец купюры номиналом $50 тоже не смог сдать ее в минских обменниках. На первый взгляд обычная банкнота, но кассиры говорили про пятна.

Перед тем как протестировать два варианта сдать любую валюту, мы решили попробовать обменять ее без комиссии.

Идем в Альфа Банк, где покупаем $100 и просим обменять 250 постиранных евро и $90 с потенциальными повреждениями.

Кассир внимательно рассматривает каждую банкноту и готова принять все доллары, кроме одной десятки. Девушка охотно поясняет, что не так: вверху есть пятнышко, похожее на следы огня, а евро «как будто побывали в каком-то растворе».

Кассир советует сходить с этими купюрами в Беларусбанк через дорогу, потому что там есть услуга инкассо. Мы пока отказываемся и идем в Приорбанк.

Здесь эти купюры даже не доходят до детектора валют — кассир берет их в руки и сразу же возвращает в лоток: «Такие не меняем». Но без проблем меняет купленную сегодня ранее сотку старого образца.

Еще одна попытка — в Белгазпромбанке. Покупаем $100, кассир сразу же предупреждает: «Есть только старые».

Вердикт по остальным: могут принять три купюры по €50 и одну 20-долларовую. Сотку, которая была в том же кармане при стирке, не приняли — вполне возможно, что кассир увидела на ней более существенные повреждения.

Хотя стирка кажется приговором для купюр, мы уже писали про постиранные доллары : ничего катастрофичного с ними ничего не случилось (но проверять самостоятельно не рекомендуем).

В Цептер Банк несем $100 старого образца, €100 и оставшиеся $70. Тут берут только $100, насчет остальных долларов объясняют: с виду все в порядке, но в ультрафиолете есть свечение.

Выходит, надо было менять все еще в Альфа Банке? Идем в Технобанк, там есть услуга по замене поврежденной валюты. Комиссия — 10% от суммы операции по курсу Нацбанка (но минимум 10 рублей).

Кассир несколько раз проверяет банкноты и говорит, что без комиссии готовы принять €100 и $10. А вот $50 и вторую десятку готовы забрать только с комиссией.

Итог: мы обменяли все купюры, кроме $10 ($50 отнесли в Альфа Банк, где изначально готовы были их принять). На это ушло около двух часов с учетом очередей в обменниках.

Оставшиеся $10 можно было бы сдать в Технобанк, где их согласились взять с комиссией, но из-за маленького номинала пришлось бы заплатить 10 рублей, а на руки осталось бы меньше 25.

Услуга по замене поврежденных и ветхих банкнот есть и в БСБ-Банке. Там нам рассказали, что комиссия будет 15% от суммы, но минимум 10 рублей. Такие условия тоже делают замену небольших номиналов невыгодной.

Идем в отделение Беларусбанка, чтобы сдать валюту на инкассо, но там еще больше нюансов.

Во-первых, тоже есть комиссия — 5% от суммы валюты (но минимум 25 рублей). На сайте банка есть уточнение, что «дополнительно клиент возмещает сумму расходов, понесенных банком в рамках договорных отношений с банками-контрагентами». Кассир поясняет, что другому банку, через который идет операция, раньше нужно было заплатить 4%, но сейчас цифры могли поменяться.

Во-вторых, процесс это небыстрый: Беларусбанк сначала принимает у вас валюту, потом в течение шести месяцев отправляет ее в банк-контрагент и ждет ее обратно. Чтобы сдать валюту на инкассо, с собой должен быть паспорт.

Из примерно 35 рублей заплатить 25 рублей комиссии, а потом что-то банку-контрагенту — так себе вариант. Если бы речь шла о других суммах, тогда бы сделка выглядела более привлекательной (но надо учитывать, что отправка денег в другой банк займет время).

А как насчет обмена за границей?

Этот вариант нередко советуют даже сами работники обменных пунктов, когда с валютой что-то не так.

Проще всего обменивать доллары и евро в странах, где они являются национальными валютами: как правило, там к ним должно возникать минимум вопросов.

А вот с обменом долларов старого образца в некоторых странах могут быть проблемы. Из стран, куда часто ездят белорусы, сложности могут возникнуть в России, Турции, ОАЭ, Грузии.

Один из наших читателей купил у туроператора в Минске тур в Карелию и обнаружил в рекомендациях такую приписку: «В связи с тем, что не принимают к обмену доллары США старого образца на территории России, просим при себе иметь банкноты не старше 2007 года выпуска».

— Это тоже влияет на то, что люди бегают и ищут доллары свежего образца, — предположил читатель.

В России нет официального запрета на обмен долларов старого образца, но на практике там, где их принимают, курс не очень выгодный, заметил еще один из наших читателей.

В европейских странах тоже могут быть нюансы со сдачей долларов и евро. В редакцию написала Екатерина, которая тоже столкнулась со сложностями при обмене долларов за границей.

— Пытались обменять в одном из банков Германии, но сказали, что граждане Беларуси не могут обменивать валюту из-за санкций (даже если открыт счет). Пришлось менять в сервисах типа «Перевод денег за границу» по не самому лучшему курсу.

А в Польше могут крайне внимательно рассматривать евровые купюры, говорит читательница Наталья.

— Дошло до того, в одном обменнике не приняли евро с микронадрывом буквально полмиллиметра. Так как дело было в торговом центре, я просто пошла там же в другой обменник — приняли без вопросов. В Литве, где ходит евро, таких вопросов не возникало.

— В Праге пришлось обойти пять обменников, прежде чем мне обменяли сотки старого образца на кроны по нормальному курсу. В четырех других предлагали обменять, но по очень заниженному курсу, — рассказывает еще один читатель.

Что в итоге? Вариант поехать за границу и обменять валюту там рабочий, но надо учитывать, что в разных странах могут быть свои ограничения. И да, скорее всего, понадобится обойти несколько обменников. При этом нужно учитывать ограничения на вывоз валюты, которые могут вводиться другими странами.

Или лучше положить на карту?

Доллары, которые не взяли в обменнике, можно попытаться положить себе на счет через терминал или банкомат с функцией приема купюр. Аппарат просканирует банкноты и может принять их, даже если в банке с обменом возникли проблемы.

Некоторые пользовались именно таким лайфхаком, но часть банков сейчас не принимают стодолларовые купюры.

В Банке БелВЭБ раньше можно было разменять доллары самому без кассира с помощью терминала автоматического обмена валют. Но в данный момент такой опции нет, уточнили нам в банке.

Что точно не стоит делать

Выводить плесень, надписи, штампики самостоятельно. В интернете полно инструкций, где «точно-точно» (ну, так говорят авторы) получилось сделать купюру новой с помощью соды, нашатыря и других чудо-средств.

Последствия этих экспериментов прогнозировать трудно.

— Недавно была в банке, совершала операцию на большую сумму, и около 25 купюр по $100 не приняли. Сказали, что они даже другого цвета, более светлые — значит, была плесень, которую пытались выводить, — рассказывает читательница. — Все старые, но среди них затесались и две новые с такой же историей.

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