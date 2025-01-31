закрыть
31 января 2025, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Войска РФ сошли с пика своих военных возможностей

3
  • 31.01.2025, 9:38
  • 4,402
Войска РФ сошли с пика своих военных возможностей

И нарастить потенциал уже не смогут.

Российская армия больше не может наращивать наступательный потенциал, но еще имеет определенные ресурсы, чтобы удерживать его «на уровне». Об этом в интервью РБК Украина заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Я пару месяцев назад говорил, что россияне находились на пике своих возможностей, потом пик переходит в плато, а потом собственно момент спадания потенциала. Сейчас мы можем рассматривать, что они с пика переходят в плато. Нарастить не могут, но еще имеют какие-то ресурсы, чтобы удерживать «на уровне», — сказал Тимочко.

Он уточнил, что такая тенденция не очень заметна, но наблюдается по всей линии фронта.

«Это связано с тем, что мобилизация у них тоже хромает, и что нам удалось уничтожить большое количество их складов, инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы», — пояснил Тимочко.

Он подчеркнул, что потеря потенциала со стороны россиян не означает, что ВСУ перейдут в контрнаступление, поскольку сейчас украинская армия находится в достаточно сложном и напряженном состоянии.

«Бои будут тяжелые для нас, потому что по большому счету, или враг штурмует 60 раз, или 40 раз в день, значимой разницы оно для нас иметь не будет, все равно бои будут круглосуточные», — отметил военный.

В то же время Тимочко заявил, что потеря потенциала со стороны оккупантов может уменьшить количество потерь ВСУ.

«Это дает нам возможность наращивать свои ресурсы, пусть не настолько быстро, как бы хотелось», — подчеркнул Тимочко.

Наконец он добавил, что, несмотря на все это, пока нельзя говорить о каких-то радикальных изменениях на фронте в ближайшее время.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поздравления Лукашенко обернулись массовым саботажем
Поздравления Лукашенко обернулись массовым саботажем Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов