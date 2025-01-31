Первые белорусские тюльпаны уже продают на Комаровке 2 31.01.2025, 9:43

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Названа цена.

В инстаграм-аккаунте рынка показали тюльпаны, которые в этом году зацвели намного раньше. «Какой же замечательный апрель этот январь», — написали под видео. Внимание на пост обратил CityDog.

Сейчас один тюльпан на Комаровке продают по 6 рублей. Однако многие прогнозируют, что ближе к 14 февраля цены снизятся. К слову, в прошлом году накануне 8 Марта стандартные тюльпаны стоили около 3 рублей, а пионовидные и махровые — 4 рубля.

А вот как минчане отреагировали на появление этих цветов:

«Идеальный мэтч саундтрека, цветов и прекрасной погоды».

«С каждым годом все раньше и раньше появляются первые тюльпаны. В прошлом году я в начале февраля купила на Комаровке первые тюльпаны маме».

«О боги. Тюльпаны! Еще и это солнце на фоне. Весна».

«Первые тюльпаны уже стоят дома».

«Какая прелесть».

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