Первые белорусские тюльпаны уже продают на Комаровке

Первые белорусские тюльпаны уже продают на Комаровке2
- 31.01.2025, 9:43
- 1,030
Названа цена.
В инстаграм-аккаунте рынка показали тюльпаны, которые в этом году зацвели намного раньше. «Какой же замечательный апрель этот январь», — написали под видео. Внимание на пост обратил CityDog.
Сейчас один тюльпан на Комаровке продают по 6 рублей. Однако многие прогнозируют, что ближе к 14 февраля цены снизятся. К слову, в прошлом году накануне 8 Марта стандартные тюльпаны стоили около 3 рублей, а пионовидные и махровые — 4 рубля.
А вот как минчане отреагировали на появление этих цветов:
«Идеальный мэтч саундтрека, цветов и прекрасной погоды».
«С каждым годом все раньше и раньше появляются первые тюльпаны. В прошлом году я в начале февраля купила на Комаровке первые тюльпаны маме».
«О боги. Тюльпаны! Еще и это солнце на фоне. Весна».
«Первые тюльпаны уже стоят дома».
«Какая прелесть».