Путин будет на коленях умолять о мире 4 Дмитрий Чернышев

31.01.2025, 9:50

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Происходит массовая деиндустриализация России.

Только в январе под атаками украинских дронов (или если верить российской пропаганде — их обломками) горели Усть-Луга, Энгельс (трижды), Ростов, Новороссийский порт, химзавод в Казани, нефтехранилище в Саратове (дважды), нефтезаводы в Воронеже, Туле, Калуге (плюс сегодня ночью в Волгограде, – С.), пороховой завод в Тамбове, авиационный завод в Казани, завод военной электроники в Смоленске.

Что не так с рассуждениями экономистов, которые говорят, что в России нефти завались и уж если нацистская Германия могла производить бензин под стратегическими бомбардировками союзников, то путинская Россия и подавно сможет?

Во-первых, есть непонимание важности непрерывности всего технологического цикла производства топлива. Его нельзя остановить ни в каком месте. Это как конвейер. Нефть должна идти непрерывным потоком.

И вот прилетает дрон и на НПЗ начинается пожар. И все производство останавливается. Точно так же после одной серьезной аварии может весь город встать в пробках.

Где взять новые ректификационные колонны нефтепереработки непонятно. Россия под санкциями, и сама такого оборудования не производит. За Китаем очень внимательно следят.

Куда девать поступающую нефть? Заливать в хранилища? Но они быстро переполняются, а завтра в них тоже прилетит дрон.

Хранить нефть в цистернах на железнодорожной станции? У вас и цистерны закончатся и железные дороги встанут.

Остановить перекачку по нефтепроводам? Вообще прекратить качать нефть вышками? Вы даже не представляете, сколько это стоит, что такое система поддержания пластового давления и какие процессы начинаются в трубах, если по ним не качают нефть (выпадение осадка, кристаллизация и прочее).

Добавлю, что не всегда потом можно будет возобновить добычу.

Во-вторых, непонятно, где взять людей. Множество работяг соблазнились фронтовыми выплатами и ушли на войну. Потом им нужно платить гробовые или всю жизнь заниматься их лечением. Серьезные специалисты не хотят рисковать своей жизнью под атаками дронов и увольняются. А что делать с людьми во время простоя НПЗ? Увольнять? Платить им зарплату?

В-третьих, это ведь только начало. Невероятно сложно построить промышленность, массово производящую дроны. Но потом она начинает работать и все время набирает обороты.

Огромная территория России в этот момент становится не плюсом, а минусом. Ее невозможно прикрыть системами ПВО, которых не хватает даже для фронта. Ракеты для ПВО стоят безумных денег, и никакая система физически не может остановить атаку сотен дронов.

А в-четвертых, работающие НПЗ в европейской части России могут скоро просто закончиться. И тогда тысячи и тысячи украинских дронов будут искать себе другие цели. Электростанции, аэродромы, заводы, аэропорты…

Произойдет массовая деиндустриализация России. И не будет больше разговоров экономистов о том, что Россия, якобы, сможет вести войну бесконечно.

Техника заканчивается, деньги заканчиваются, люди заканчиваются. Путин будет на коленях умолять о мире.

Дмитрий Чернышев, «Телеграм»

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