«Пытался вышвырнуть меня из машины, задел ребенка» 5 31.01.2025, 9:57

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Конфликт пассажирки с таксистом попал на видео.

Эта история произошла в Лиде с читательницей «Онлайнер» по имени Алеся. Вчера утром вместе с ребенком и подругой она вызвала такси через приложение «Яндекс». На заказ приехал молодой парень, помог сложить коляску в багажник. Да, начало обыденное, но вскоре между пассажиркой и водителем разгорелся конфликт. Как утверждает девушка, пытаясь вышвырнуть ее из салона, таксист задел ребенка.

«Хотел то ли схватить меня за шубу, то ли вырвать телефон. Из-за этого ударил ребенка по голове»

— Началось все с того, что водитель по телефону выяснял отношения со своей, видимо, девушкой. Разговаривал он во время движения, прислонив телефон к уху, — вспоминает Алеся. — Параллельно с этим у меня закапризничал ребенок — ему два года. Не могу сказать, что он истошно кричал, именно капризничал.

В какой-то момент водитель резко дал по тормозам. Начал возмущаться, мол, разговаривать невозможно, ребенок орет. Я попыталась быстро включить камеру, чтобы записать видео.

Что было дальше — есть на записи. Молодой человек вылетает из машины, хлопнув дверью. Ходит рядом с машиной, а потом резко к ней возвращается. Открывает пассажирскую дверь (при этом продолжает держать у уха телефон), что-то говорит в сторону девушек, потянувшись за смартфоном нашей читательницы. Далее запись обрывается. На записи присутствуют маты — мы их заглушили.

Обратим внимание: на видео ребенка не слышно. Как утверждает Алеся, он замолчал из-за испуга и шока.

— Водитель то ли хотел схватить меня за шубу, то ли вырвать телефон. И получилось, что он таким образом ударил ребенка по голове. И я, и моя подруга тоже находились в шоке. Дальше водитель выкинул из багажника коляску.

В итоге мы все же вышли из машины, я хотела снова включить камеру — таксист вырвал у меня телефон из рук, которые в тот момент сильно тряслись. Матами водитель начал нам говорить, чтобы мы уходили. Но у меня в такси осталась сумка, я об этом ему сказала. Он разрешил ее забрать, но это сопровождалось огромным количеством нецензурной лексики. Я достала свои вещи из салона, водитель уехал.

По делам мы отправились пешком: я просто побоялась еще раз вызывать такси. Более того, ребенок после всего произошедшего сильно плакал. Мы с подругой прогулялись, подумали над ситуацией и решили съездить в автопарк, где работает этот таксист. Там его и встретили. Отмечу: он точно не испытывал угрызений совести.

С нами разговаривал начальник молодого человека и женщина, предположительно, бухгалтер. Они стали нас уговаривать никак не распространять эту историю и никуда не ходить. Сказали, мол, его все равно не уволят, ничего не изменится. Но я решила вызвать милицию. Инспекторы приехали, приняли заявление. Милиция предлагала решить вопрос мирно, принять денежную компенсацию. Деньги мне действительно предлагали — 500 рублей. Но в итоге мы ни к чему не пришли, разъехались. Передо мной, скрипя зубами, извинились.

Прошло еще два часа, как мне написала моя подруга. Она скинула фото: ее вез тот самый таксист! То есть его даже с линии на пару часов не сняли.

Всю историю Алеся опубликовала в своем Instagram. Кто-то из подписчиков ответил ей, мол, знает этого таксиста — у человека тоже был конфликт с водителем.

«Муж мог бы свою ж*** поднять и отвезти ребенка». Позиция водителя и автопарка

Мы передали всю информацию в Транспортную инспекцию. На следующий день после конфликта Алеся также отправилась в региональный филиал, чтобы добиться привлечения водителя к ответственности. От инспекторов она узнала: видео с регистратора, который должен по закону вести съемку в салоне, пропало — говорят, водитель его удалил.

Мы позвонили в автопарк, где работает водитель. Там от комментариев отказались.

— Мы уже разобрались, а тут опять. Спросите, чем все закончилось, у девушки. Я не хочу, чтобы она потом обижалась, — ответил человек на той стороне провода.

Заметим, что и водитель, и автопарк, и машина подключены к Реестру автомобильных перевозок пассажиров. Не узнать позицию второй стороны конфликта — водителя — мы не могли. Молодого человека зовут Артем.

— Говорят, вы задели рукой ребенка, — с этого мы начали диалог с водителем.

— Нет. Вызывали милицию, те сказали: если ребенка ударили — снимите побои. Но девушки начали давать заднюю.

— Расскажите, что на видео происходит. С чего все началось?

— Это обрезанное скомпрометированное видео. Началось все с того, что девушка села в машину, ребенок ревел, орал, не знаю, от боли или от криков. Как будто его резали. Но мать его не успокаивала, она разговаривала со своей подругой. Есть видео и другие. Мне в этот момент звонила моя, я забрал ключи от квартиры. Нужно было решить вопрос, но я из-за криков ничего не слышал. Я потом просто сказал: «Успокойте, заткните ребенка». «Все уже заеб***», — говорю. Вышел из машины просто поговорить со своей.

Девушка даже не пыталась успокоить ребенка. Поэтому я сказал: «Ушли с машины». Она отказывалась. Я пошел открыл багажник, достал и поставил на землю коляску. Только тогда она вышла.

— На видео видно, что вы тянетесь к девушке, потом съемка обрывается…

— Я телефон забрал, чтоб не снимала. Почему она без моего разрешения снимает?

— На видео вообще не слышно, чтобы ребенок орал.

— Потому что я крикнул, он замолчал. Она даже не пыталась его успокоить.

— Мало ли у ребенка что-то болит, и девушки ехали в поликлинику.

— Муж мог бы свою ж** поднять и отвезти ребенка. Но он спал. Точнее, не муж, а е***.

Дальше следуют некоторые подробности из личной жизни девушки. Лида — город не очень большой, поэтому, видимо, слухи распространяются быстро.

— На какую сторону встал ваш работодатель?

— Ни на какую. Меня типа премии лишили. Сказал мирно договориться. Они даже деньги хотели, должны были получить их сегодня. Но так как они продолжили все это распространять, слать выдуманные истории… То, что я кого-то куда-то вывез и высадил — все это проверяется легко, маршрут отслеживается.

— Видео с регистратора, который направлен в салон, есть у вас?

— Нет, только передняя камера.

— А почему в салоне не велась съемка?

— Там долгая история. Не суть.

— Не удаляли?

— Типа того. На эмоциях.

— Будете как-то урегулировать конфликт? Извиняться?

— Я извинился.

— Резюмируя наш диалог: кто не прав? Кто виновник конфликта?

— Она спровоцировала, я вскипел. Вот и вся история. Если бы она успокоила ребенка, как это полагается, и пристегнула его, то конфликта бы не было.

Как отреагировали в Транспортной инспекции?

В Транспортной инспекции на жалобу девушки отреагировали быстро, уже успели вызвать в филиал водителя. Вот что нам рассказали:

— Опрошены потерпевшая, водитель автомобиля-такси, директор фирмы-перевозчика. К водителю применены меры воздействия в соответствии со статьями 18.26 и 18.13 ч.6 КоАП РБ. Вину он признал.

Директор фирмы-перевозчика не смог в полном объеме представить данные с видеорегистратора. В Региональный отдел контроля автомобильного транспорта Лиды о данном факте готовится докладная записка, которая будет рассмотрена в комиссии филиала на предмет приостановления нахождения в реестре водителя. Кроме того, на основании объяснения потерпевшей в Лидский РОВД готовится сообщение о том, что водитель при управлении авто разговаривал по мобильному телефону, выполнял хулиганские действия.

Статья 18.26 КоАП РБ «Нарушение водителем автомобиля-такси правил перевозки пассажиров» предполагает наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин (84—210 рублей) за необоснованный отказ водителем автомобиля-такси в перевозке пассажира. По ст. 18.13 ч. 6 можно получить штраф до четырех базовых величин (до 168 рублей) за нарушение лицом, управляющим ТС, правил перевозки пассажиров или грузов.

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