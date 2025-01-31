ВСУ отбросили россиян в районе Котлиного и вернули позиции в Зверевом 31.01.2025, 10:00

1,928

Опубликована карта.

На Покровском направлении за последние сутки Силы обороны Украины имеют успехи. Им удалось отбросить россиян в районе Котлиного и вернуть отдельные утраченные позиции вблизи Зверева. Об этом пишет блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Покровское направление. Удалось немного отбросить врага на северных окраинах Котлино. По железной дороге от Котлино на Покровск дальнейшее движение оккупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти около 1,5 км от села», — проинформировал он.

Отмечается, что в Удачном продолжаются «изматывающие» для обеих сторон бои. В Зверевом Силам обороны удалось восстановить ранее утраченные позиции глубиной до 400 метров.

«Общая картина еще очень неутешительная, но начинает ощущаться, что ОСУВ "Хортица" попало в надежные руки», — отметил Богдан Мирошников.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 31 января сообщалось, что на Покровском направлении украинскими защитниками отражена 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com