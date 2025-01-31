Авиакатастрофа в Вашингтоне: черные ящики отправили на экспертизу 31.01.2025, 10:10

Предварительный отчет будет опубликован через 30 дней.

Эксперты нашли черные ящики самолета, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне. Их направили на экспертизу, сообщает CBS News.

Бортовые самописцы самолета American Airlines отправили на исследование в то время, как растут вопросы относительно кадрового обеспечения и других инцидентов в аэропорту, где приземлялся самолет.

Источники CBS News сообщили, что обычно два человека управляют воздушным движением вертолетов и самолетов в этом районе, но во время катастрофы это делал только один человек.

Расследование авиакатастрофы продолжается. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней.

Бортовой самописец и самописец в кабине пилотов, известные как черные ящики, могут помочь следствию выяснить, что могло пойти не так во время полета. Ящики будут перевезены в лабораторию NTSB, расположенную неподалеку от места катастрофы, и проанализированы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com