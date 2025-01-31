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Полезная игра Шаранговича помогла «Калгари» победить «Анахайм»

  • 31.01.2025, 10:25
Полезная игра Шаранговича помогла «Калгари» победить «Анахайм»
Егор Шарангович

Все подробности матча.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 4:1, пишет belarushockey.com.

В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Адам Клапка и Мартин Поспишил.

В итоге Шарангович провел на льду 17:41 (из них 1:36 в большинстве и 0:31 в меньшинстве), применил 1 хит, заблокировал 1 бросок соперника, допустил 2 потери, совершил 1 перехват, выиграл 8 из 12 вбрасываний (66.7%), и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Егора 43 матча, 18 (9+9) очков, показатель полезности «-4», 4 минуты штрафа. Он набрал 7 (3+4) очков в 9 последних матчах.

«Флэймз» с 57 баллами в 50 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 48 очками в 51-й игре занимает 13-е место на Западе.

Следующий матч «Калгари» проведет 2 февраля дома против «Детройта».

Калгари – Анахайм – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0, 0:0)

0:1 – 11 Ватрано (Лакомб)

1:1 – 21 Клапка (Бин, Поспишил)

2:1 – 39 Коронато ()

3:1 – 56 Коронато (Колман)

4:1 – 57 Коронато (Хэнли)

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