Полезная игра Шаранговича помогла «Калгари» победить «Анахайм»
- 31.01.2025, 10:25
Все подробности матча.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 4:1, пишет belarushockey.com.
В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Адам Клапка и Мартин Поспишил.
В итоге Шарангович провел на льду 17:41 (из них 1:36 в большинстве и 0:31 в меньшинстве), применил 1 хит, заблокировал 1 бросок соперника, допустил 2 потери, совершил 1 перехват, выиграл 8 из 12 вбрасываний (66.7%), и заработал показатель полезности «+1».
В сезоне у Егора 43 матча, 18 (9+9) очков, показатель полезности «-4», 4 минуты штрафа. Он набрал 7 (3+4) очков в 9 последних матчах.
«Флэймз» с 57 баллами в 50 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 48 очками в 51-й игре занимает 13-е место на Западе.
Следующий матч «Калгари» проведет 2 февраля дома против «Детройта».
Калгари – Анахайм – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0, 0:0)
0:1 – 11 Ватрано (Лакомб)
1:1 – 21 Клапка (Бин, Поспишил)
2:1 – 39 Коронато ()
3:1 – 56 Коронато (Колман)
4:1 – 57 Коронато (Хэнли)