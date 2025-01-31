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NYT: Войска КНДР исчезли с линии фронта после больших потерь

  • 31.01.2025, 10:33
  • 1,062
NYT: Войска КНДР исчезли с линии фронта после больших потерь
Коллаж: Charter97.org

Их не замечают уже больше двух недель.

Войска Северной Кореи вывели с линии фронта в Курской области. Северокорейские силы понесли в боях большие потери.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам официальных лиц Украины и США, солдаты КНДР, которые вместе с российскими войсками воевали против Украины, были выведены с линии фронта после того, как понесли большие потери.

Анонимные источники издания отмечают, что северокорейских войск не замечали на фронте около двух недель.

Известно, что Северная Корея отправила в Россию около 11 тысяч войск. Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за три месяца боев численность северокорейских сил сократилась вдвое.

Украинские военные описывали КНДРовцев как ожесточенных воинов, но дезорганизация и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к потерям среди них. Солдаты КНДР продвигались с небольшим количеством бронетехники и редко останавливались, чтобы перегруппироваться или отступить.

Американские чиновники заявили NYT, что решение вывести северокорейские войска с линии фронта может измениться. По их словам, вполне возможно, что солдаты Северной Кореи могут вернуться на поле боя после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.

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