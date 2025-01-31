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В центре Минске есть «плоский» дом для элиты

  • 31.01.2025, 10:47
В центре Минске есть «плоский» дом для элиты

«Начинка» жилья и цены впечатляют.

В Минске рядом со станцией метро «Академия наук» есть дом клубного типа, где продаются и сдаются несколько квартир. Цены и в первом, и во втором вариантах довольно высокие для простого белоруса. «Зеркало» узнало, что представляет собой это строение, а также посмотрело, как выглядит там самое дорогое жилье, выставленное на продажу.

Что за дом

Девятиэтажный дом № 27 на улице Сурганова в Минске начинали строить еще при СССР. Изначально на этом месте должен был появиться Дворец технического творчества молодежи. Но началась перестройка, строительство заморозили, и только в 2002 году за долгострой взялся коммерческий застройщик, который перепрофилировал его под жилой дом. В 2004-м строение ввели в эксплуатацию.

«Долгострой здесь простоял с десяток лет, окруженный строительным забором. За этим забором был фундамент и бомжатник, эта стройка словно магнит притягивала асоциалов, во дворе воняло, жители окрестных домов все время писали жалобы», — вспоминала местная жительница Наталья, которая имела здесь две квартиры.

Дом этот необычный — с некоторых ракурсов кажется, что он плоский, шириной не больше метра. Такая иллюзия происходит за счет того, что в основании строения лежит треугольник, за счет острых углов которого объект кажется плоским. Но если заглянуть во двор, то вся магия вмиг улетучится.

Первый этаж дома отдали под коммерческие помещения, вход в которые со стороны улицы. Со второго начинаются квартиры, попасть в которые можно только через огороженную территорию двора и подъезд с консьержем. На каждом этаже дома по четыре квартиры, лифт расположен между ними, а лестница — в отдельном холле с окнами.

Сколько стоит аренда жилья в этом доме

Сообщалось, что собственники квартир в этом доме далеко не бедные люди и в большинстве своем живут в коттеджах за городом, поэтому жилье там пустует или ищет арендаторов.

Сейчас в доме предлагают снять четырехкомнатную квартиру, которая расположена на третьем этаже. Стоимость аренды — 4779 рублей, или 1400 долларов в месяц. Причем цена растет с каждым месяцем. Например, в прошлом июне проживание в апартаментах обошлось бы в 1150 долларов в месяц. Квартиранту надо будет еще платить коммуналку.

Аренда трехкомнатной квартиры на седьмом этаже обойдется в 2389 рублей, или 700 долларов в месяц плюс коммуналка.

Какое жилье выставили на продажу

Сейчас в доме выставлены на продажу две квартиры: трешка за 1 177 623 рубля, или 345 000 долларов и четырехкомнатная, она стоит дороже. Мы посмотрели, как выглядит большая квартира.

Квартира находится на последнем, девятом этаже дома, ее общая площадь — 220,3 м². Площадь под жилыми комнатами — 129,7 м², кухня занимает 35,2 м². Имеются две лоджии и два санузла.

В квартире выполнен ремонт по дизайн-проекту. Мебель и двери здесь из массива, на полу паркет и плитка (паркет и двери из ценных пород дерева). В дверях гостиной и столовой — авторские витражи, на потолке в столовой витражи с подсветкой. В прихожей, столовой, детской — авторские фрески. Подоконники из мрамора.

Установлены кондиционеры, система «умный дом». В спальне есть камин. Жилье продается с мебелью и техникой. Отмечено, что встроенная кухня и мебель изготавливались по индивидуальному заказу, привезены из Италии.

В конце прошлого года эта квартира продавалась за 1 229 472 рубля, или 360 000 долларов. Сейчас хозяева немного подвинулись в цене, за недвижимость просят 1 225 411 рублей, или 359 000 долларов (5562 рубля, или 1630 долларов за м²).

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