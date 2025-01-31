Поздравления Лукашенко обернулись массовым саботажем Ирина Халип

31.01.2025, 10:52

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Ирина Халип

Государственный флаг на радость дятлам.

Жители Кричева в понедельник ударили автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Точнее, автопробегом с красно-зелеными флагами они в понедельник отметили седьмой срок Лукашенко. Это было их общерайонное поздравление – сначала автопробег, потом митинг с радостным срыванием шапок.

В Поставах в тот же день весь город записывал поздравительный ролик. Все в униформе, в разных учреждениях и в уличных декорациях: милиционеры возле «уазика», сотрудница лесничества на крылечке возле конторы, женщины неопознанной структуры в одинаковых синтетических жилетах на фоне репродукций – в общем, все честь по чести, весь город поучаствовал. «Могилевлифтмаш» полным составом, в промасленных спецовках для убедительности, встал под красно-зеленые флаги и от всей души, смахивая непрошеную слезу, поздравлял своего «победителя». У гомельских железнодорожников спецовки выглядели почему-то чище, чем у могилевских лифтостроителей, что вызывает некоторые вопросы к условиям труда на заводе. Производители самого могилевского лифта в мире по шпалам в темноте вроде не ходят, трудятся в цехах, а спецовки – будто из угольной шахты. А может, их всю ночь искусственно состаривали и вываливали в грязи, чтобы показать трудовой энтузиазм пролетариата, готового строить могилевские лифты в самых тяжких природных условиях.

МАЗ был добрее к своим сотрудникам, чем «Могилевлифтмаш», потому что рабочих никто не выводил в холод и слякоть – их собрали в актовом зале для махания флажками и записи поздравительного ролика. Молодые педагоги бешенковичской школы почему-то оделись в черное в этот знаменательный день, и поздравление выглядело реквиемом. Сотрудницы ОАО «Полесье» оделись в теплые куртки и вышли на крыльцо с флагами с логотипом предприятия, а не государства. Пожарные подняли в воздух «вертушки» с красно-зеленым знаменем и радостно кружили над лесами. Знамя развевалось над деревьями на радость дятлам.

Трудовые коллективы ГРЭС и ТЭЦ, НИИ и АН, АО и ЗАО, СШ и ДДУ – все в едином порыве поздравляли, махали, приветствовали и желали долгих лет. Только Докшицы сплоховали – райисполком на своем сайте ни слова не сказал про победу, никаких коллективных поздравлений не снял и даже про убедительную победу не написал. Из всех новостей про небывалый триумф докшицкая администрация разместила лишь одну: «Лидеры ОАЭ поздравили Лукашенко с победой на выборах».

Целый день государственные каналы крутили эти ролики - с плясками, воплями, аплодисментами и мельтешащими в руках трудового народа флажками. И создавалось впечатление, что их много – людей, которые поздравляют и приветствуют. Неужто, думала я, это те же белорусы, наши соотечественники, которые всего четыре с половиной года назад выходили из цехов на площади под совершенно другими флагами? Про этих-то не скажешь, что их Путин в помощь прислал и к станкам поставил изображать ликующие народные массы.

А потом вспомнила, как сын рассказывал, в чем главное достоинство государственной школы, - и все встало на свои места. Вот представь, говорил он, идешь ты утром в школу, и впереди у тебя – физика, химия, биология, контрольная по математике, диктант по белорусскому, тест по обществоведению. Как это пережить – непонятно. И вдруг после первого урока в класс входит завуч и говорит: «Кто хочет прямо сейчас поехать в ДК МАЗ на фестиваль военруков Партизанского района?» И никакой контрольной. Кто же откажется от такого предложения?

Ну конечно. Всю эту лабуду записывали в понедельник, посреди рабочего дня. Или куй болванку для пятилетки у осточертевшего станка – или выйди на крылечко, помаши флагом, перекури с друзьями, пару дублей запори, чтобы подольше, а там и рабочий день закончится. Естественно, лучше пойти помахать и посмеяться потом всласть, чем пахать на государство. Так что «народный флешмоб», как его назвали пропагандисты, на деле всего лишь массовый саботаж. Своего рода акция протеста.

Помню, когда умер генсек Андропов, нас с одноклассницей забрали с уроков, вручили черные нарукавные повязки и поставили в почетный караул под портретом покойника. Весь класс контрольную пишет – а мы стоим себе, скорбим, наслаждаемся. Радости было – до сих пор помню.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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