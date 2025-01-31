ГАИ усилила контроль за водителями по всей Беларуси 2 31.01.2025, 11:31

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В две области отправили «Стрелу».

Белорусская Госавтоинспекция объявила в пятницу, 31 января, Единый день безопасности дорожного движения, повышенное внимание пообещали уделить трём категориям водителей:

• нетрезвым,

• автомобилистам без действующих прав на вождение транспортного средства,

• водителям, которые пользуются устройствами связи во время движения.

Водителей из первых двух категорий пообещали «своевременно отстранять от участия в дорожном движении». А в двух областях — Гомельской и Минской — пообещали привлечь к профмероприятиям экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

В ведомстве также предупредили, что за ситуацией на дорогах организован круглосуточный мониторинг, призвав неукоснительно соблюдать ПДД. Это требование приобретает особую актуальность в свете складывающихся метеорологических условий: сразу в трёх областях Беларуси на сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана:

• в Брестской,

• в Могилёвской,

• в Гомельской областях.

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