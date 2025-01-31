Forbes: Украина атаковала нефтепровод «Дружба» новым дроном 31.01.2025, 11:38

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Беспилотник сбросил бомбу на российский НПЗ, а не просто врезался в него.

В ночь на четверг или поздно вечером среды беспилотники 14-го отдельного полка Украины атаковали насосную станцию нефтепровода «Дружба» вблизи российско-белорусской границы в Брянской области. Вероятно, атаку совершил новый украинский беспилотник, пишет Forbes.

«Дружба» является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, играющим ключевую роль в нефтяной промышленности России. В результате удара вспыхнул пожар, который зафиксировали спутники NASA. «Судя по огню, удар был точным», - отметил эстонский аналитик WarTranslated.

В течение последних двух лет украинские силы регулярно атаковали российские нефтяные объекты, используя беспилотники-камикадзе, которые взрывались при столкновении с целью. Однако на этот раз, по данным украинского телеграм-канала «Николаевский Ванек», дроны не просто врезались в станцию, а «разбомбили Брянскую республику».

Украина уже применяет модифицированные гражданские спортивные самолеты для выполнения боевых миссий. Например, Aeroprakt A-22 может нести 100-килограммовую бомбу. До сих пор эти дроны использовались в атаках как ударные аппараты, но ситуация меняется.

Способность сбрасывать бомбы дает беспилотникам существенное преимущество. Например, если A-22, загруженный взрывчаткой, может преодолеть лишь 640 км в обратном направлении, то при выполнении миссии в один конец его дальность возрастает до 1300 км.

Именно такие расстояния охватывают украинские атаки на нефтяные объекты России.

Цель в Брянской области располагалась всего в 40 км от границы с Украиной, поэтому выносливость беспилотников не была ключевым фактором. Дроны могли сбросить бомбы и вернуться на базу.

Впрочем, сложность дистанционной посадки остается большой проблемой. Вероятно, операторы решили не рисковать и применили тактику двойного удара: сначала сбросили бомбы, а затем направили беспилотники на повторный пролет для удара по объекту.

Если украинские военные смогут наладить безопасное возвращение дронов после выполнения миссии, эти аппараты станут многоразовым оружием. Это позволит использовать их для атаки нескольких целей, что значительно повысит эффективность ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

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