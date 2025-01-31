Лявон Вольский выступит с уникальным концертом в Варшаве на День всех влюбленных 31.01.2025, 11:46

Гостей ждет уютная обстановка, приветственный напиток и фуршет.

14 февраля Лявон Вольский и Павел Трипуть выступят в Варшаве с VIP-акустической программой «Песни о любви!».

Мероприятие пройдет в атмосферном клубе Club Boho 22, расположенном в самом центре Варшавы (ul. Żurawia, 22), начало в 20:00. Гостей ждет уютная обстановка, приветственный напиток и фуршет, включенные в стоимость билета, сообщили организаторы сайту Charter97.org.

Количество мест строго ограничено — всего 50 билетов! Это отличная возможность подарить праздник себе и своим близким.

Первая партия билетов в промо-цене уже доступна по ссылке.

Не упустите шанс насладиться уникальным вечером в компании талантливых музыкантов и создать незабываемые воспоминания в День всех влюбленных.

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