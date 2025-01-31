Джигурда взвыл после включения в «черный список» Минкульта Украины 31.01.2025, 11:58

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Никита Джигурда

Z-певец прокомментировал решение.

Актер и певец родом из Киева Никита Джигурда, который активно поддерживает режим в Кремле, и выражал желание убивать украинцев, прокомментировал решение Минкульта Украины внести его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. По словам Z-патриота, включение его имени в «черный список» является «достойной наградой», пишет «Обозреватель».

Об этом путинист заявил в комментарии одному из росмедиа. Он добавил: такое решение министерства еще раз подтвердило его значимость как творческого человека, выступающего за «мировые ценности русской культуры».

«Я родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине. Я свой выбор сделал 2 мая 2014 года. После сожжения русских людей в Доме профсоюзов Одессы я открыто заявил о поддержке русского мира и России», – выдал пропагандист.

Напомним, 30 января 2025 года стало известно, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло Никиту Джигурду в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято, поскольку путинист неоднократно принимал участие в мероприятиях, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии против Украины.

Еще в 2024-м Z-патриот попал в перечень лиц, представляющих опасность национальным интересам, из-за антиукраинской позиции и незаконного пересечения границы нашей страны на временно оккупированные территории.

Кроме того, в прошлом году Джигурда заявил, что планирует присоединиться к вражеской армии и убивать украинцев. Он договорился о службе в подразделении, куда попали муж блогера Елены Блиновской – Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова – Эльман Пашаев.

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