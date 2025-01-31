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В Гродно заметили первую бабочку

  • 31.01.2025, 12:08
В Гродно заметили первую бабочку

Аномально теплая погода вызвала сбои в привычных природных механизмах.

Этот январь точно войдет в климатическую историю. По статистике он должен быть самым холодным месяцем зимы, но на деле все вышло иначе. Январь 2025 года решил переписать все температурные рекорды со знаком «плюс», пишет newgrodno.by.

В Гродно в последнюю декаду месяца установилась погода, больше подходящая, например, к апрелю. Неудивительно, что это вызвало сбои в привычных природных механизмах. Заметили в Гродно и первые цветы, и почки на деревьях… А еще проснулись первые бабочки!

Одну такую красавицу засняли на проспекте Янки Купалы. Видно, что бабочка еще не совсем пришла в себя после зимней спячки. Она выглядит вялой, а возможно и удивлена: все-таки сон оказался очень коротким.

В прошлом году, к слову, первых бабочек заметили на месяц позже. В самом конце февраля они порхали где-то в Пышках.

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