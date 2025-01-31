«Медперсонал напророчил, что у нас подрастает будущий директор» 31.01.2025, 12:21

Гомельчане назвали первенца эксклюзивным именем — выбор поняли не все.

Пара из Гомеля решила назвать первенца необычным именем — Дьёрдь. Так же звали прадеда мальчика, венгра по национальности, и семья одобрила выбор молодых родителей, рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Свои первые документы малыш Дьёрдь, родившийся на второй день нового года, получил в загсе Новобелицкого района. Эксклюзивное имя сразу же привлекло внимание — такого в Гомеле больше нет. По словам родителей, с ним определились еще до рождения, других вариантов даже не рассматривали.

— Мы не тратили время на споры и нашли имена заранее. Девочку назвали бы Стэфанией, мальчика — Дьёрдем. Имя для дочери придумал я, для сына — супруга Екатерина, — поделился молодой отец Егор.

Смелый выбор родителей поняли не все. Кто-то был против редкого имени, а кто-то воспринял спокойно. Идею супруги горячо поддержала ее семья, для которой имя Дьёрдь не было эксклюзивом, а наоборот, хранило родовые воспоминания.

— Так звали деда Екатерины, венгра по национальности. Так что имя досталось нашему сыну по наследству. Оно обладает глубоким значением, имеет церковные корни и хорошо сочетается с отчеством, — пояснил отец Дьёрдя.

По его словам, характер сына проявился уже в роддоме. Малыш был на удивление спокойным, а его взгляд серьезным и сосредоточенным.

— Едва родившись, он будто знал, чего хочет от жизни. Даже медперсонал напророчил супруге, что у нас подрастает будущий директор. Не удивлюсь, если так и будет. Значение имени несет в себе задатки настоящего лидера, — отметил папа малыша.

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