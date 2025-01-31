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В России арестовали начальника военного представительства Минобороны

  • 31.01.2025, 12:25
В России арестовали начальника военного представительства Минобороны
иллюстративное фото

Чистки после отставки Шойгу пошли на новый виток.

Чистки, начавшиеся в Минобороны на фоне отставки Сергея Шойгу, продолжились в 2025 году. 31 января суд отправил в СИЗО начальника 5481-го представительства министерства Сергея Болгарева по делу о крупной взятке (часть 6 статьи 290 УК), пишет The Moscow Times.

Как сообщил Следственный комитет РФ, в 2017–2023 годах в зоне ответственности чиновника находились более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на полмиллиарда рублей. Речь шла о поставках военной продукции в армию, в том числе для подразделений, участвующих в боевых действиях.

К исполнению контрактов привлекли пятигорский завод «Импульс». За контроль качества и техническую приемку военной продукции отвечал Болгарев. Следствие установило, что в течение шести лет он получал от директора предприятия Сергея Кузьменко взятки, общая сумма которых составила 14 млн рублей. Деньги передавались за «формальную приемку» продукции, а также за «общее покровительство» заводу при исполнении гособоронзаказа. Болгареву грозит до 15 лет лишения свободы.

В январе на 6 лет в колонию отправился экс-начальник военного представительства Минобороны Валентин Корбут. Его признали виновным в получении взяток на 24 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, оштрафовали на аналогичную сумму и лишили звания подполковника.

До этого по делам о мошенничестве и взятках были арестованы или осуждены другие чиновники и офицеры Минобороны. 8 октября бывшего начальника главного управления обустройства войск Евгения Горбачева приговорили к 5,5 годам лишения свободы за хищение 232 млн рублей, выделенных на строительство военных объектов в Арктике. 25 ноября на 17 лет в колонию отправился экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин — его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и крупной взятке. Его первый зам Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан получили по 14 лет тюрьмы. Также суд назначил 8 лет колонии строгого режима за покушение на крупную взятку бывшему командующему 1-й армией ПВО особого назначения Константину Огиенко, после чего тот захотел на войну с Украиной.

В конце прошлого года по обвинению в мошенничестве был арестован гендиректор главного управления специального строительства (ГУСС) Минобороны Александр Молодченко. Та же участь постигла топ-менеджера главного военного строительного управления (ГВСУ) № 14 Игоря Куща.

В августе силовики задержали заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Его обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот». Директор последнего, полковник Вячеслав Ахмедов также оказался под стражей.

В середине мая в СИЗО отправили начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему вменили взятку на 30,5 млн рублей в виде коттеджа. Еще один генерал-лейтенант — начальник главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин был помещен под арест по делу о взятке в 36 млн рублей. По аналогичной статье в СИЗО оказались бывший начальник вещевого управления ведомства Владимир Демчик и бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) генерал-майор Александр Оглоблин.

Также под стражу были взяты три экс-зама Шойгу: отвечавший за тыловое обеспечение войск генерал Дмитрий Булгаков (коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей), контролировавший научно-техническое развитие армии генерал армии Павел Попов (мошенничество на 30 млн рублей) и курировавший стройки Минобороны Тимур Иванов (взятка в 1,185 млрд рублей).

Всего за восемь месяцев 2024 года СК возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.

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