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Зря Медведев цитировал Тютчева

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  • Андрей Никулин
  • 31.01.2025, 12:48
  • 5,664
Зря Медведев цитировал Тютчева

Стоило бы подумать, что читаешь.

Два года назад Дмитрий Медведев отложил смартфон с включенным телеграмом и взял в руки томик Тютчева, чтобы зачитать публике письмо поэта от 1844-го года.

Что ж, по крайней мере ни «подсвинков», ни «кастрированных псов» не прозвучало - чем бы ни тешился, но в рамках приличий.

Другое дело, что именно цитируемая и утверждаемая в риторике Тютчева того времени идеология как раз и привела через десяток лет к столь бесславной Крымской войне, перечеркнувшей все николаевские экспансионистские и ультраконсервативные эксперименты.

Именно «восточный вопрос», который упоминает Медведев, с помощью балканским «братушкам», разделом Турции и вековой мечтой о контроле над черноморскими проливами сломал, в итоге, шею Российской империи в Первой мировой войне.

А уж Польша, на которой, как на самостоятельном государственном образовании Тютчев в своем письме ставит жирный крест - с тех пор не раз восставала и успела дважды возродиться, насмешливо демонстрируя сейчас своей активнейшей внешней политикой и мощной армией собственную якобы «несостоятельность».

И понятно, что произнося сейчас «Польша» - лектор имеет в виду «Украину» - вот только все уроки польской истории наглядно демонстрируют, что никакими пропагандистскими и псевдоисторическими разговорами, тем более с помощью жандармов и солдат не удастся обратить вспять национальное пробуждение, раз уж таковое состоялось.

Хреновый из Тютчева оказался пророк и провозвестник, с другой стороны и сам материал, проистекающий из наполеоновских амбиций и большого самомнения «фельдфебеля на царстве» Николая Первого был негодным.

И стоило бы подумать, что читаешь - с одной стороны вроде бы имперский манифест, а с другой очевидное доказательство нищеты и ошибочности риторики отечественного империализма. Да и всякого империализма, если вдуматься

Андрей Никулин, «Телеграм»

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