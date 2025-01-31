«Такой бизнес накрыли!» 3 31.01.2025, 13:24

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Житель Гродно показал «трюк», из-за которого «подорожала автомойка».

Пользователь TikTok из Гродно с ником @garage_grodno поделился видео, в котором продемонстрировал, как, по его мнению, одна из автомоек самообслуживания в городе обманывает клиентов. На кадрах видно, как на табло, отсчитывающем время, стремительно «тают» секунды, проскакивая сразу по несколько штук, пишет Telegraf.news.

«Не могу понять, почему подорожала мойка? Все просто! Они секунды пропускают», — написал автор видео, снятое, по его словам, на улице Соломовой в Гродно.

В комментариях под видео разгорелась дискуссия. Одни пользователи поддержали автора, отметив, что тоже замечали подобное: «Я думал, меня глючит… Ан нет».

Кто-то даже призвал: «Нужно массово писать жалобы. Иначе так и будем „терпилами“».

Другие же усомнились в обвинениях, предположив, что на табло отображаются не секунды, а копейки: «Это отображаются копейки, а не время. Соответственно, если минута стоит 1,3 рубля, то примерно 45 секунд получается».

Также было высказано предположение, что цена секунды для шампуня и для воды может отличаться, что и объясняет неравномерность. Однако автор видео опроверг использование какого-либо специального режима.

Один из комментаторов в шутку отметил: «То, что кому-то может прийти в голову наблюдать за секундомером, они не учли. Такой бизнес накрыли!».

Сам автор видео заявил, что больше не будет пользоваться услугами этой автомойки.

Сложно утверждать, действительно ли автомойка «обманывает» клиентов или же неравномерный отсчет времени (если это время, а не депозит) связан с техническими особенностями оборудования или разной стоимостью услуг, отмечает портал.

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