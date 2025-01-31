ВСУ накрыли «кассетами» расположение россиян в оккупированной Горловке

ВСУ накрыли «кассетами» расположение россиян в оккупированной Горловке1
- 31.01.2025, 13:34
- 1,554
Опубликовано видео прилетов.
В оккупированной Горловке Донецкой области утром в пятницу, 31 января, прогремели взрывы. Пророссийские пропагандисты заявили о якобы прилетах кассетных снарядов, в том числе по территории больничного городка. В то же время в сети сообщают, что попадание есть по расположению российских оккупантов, пишет «Обозреватель».
Местные паблики обнародовали видео прилетов, на которых слышны взрывы. О первых прилетах стало известно около семи утра, впоследствии оккупационные власти Горловки заявили об 11 раненых.