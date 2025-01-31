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ВСУ накрыли «кассетами» расположение россиян в оккупированной Горловке

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  • 31.01.2025, 13:34
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ВСУ накрыли «кассетами» расположение россиян в оккупированной Горловке

Опубликовано видео прилетов.

В оккупированной Горловке Донецкой области утром в пятницу, 31 января, прогремели взрывы. Пророссийские пропагандисты заявили о якобы прилетах кассетных снарядов, в том числе по территории больничного городка. В то же время в сети сообщают, что попадание есть по расположению российских оккупантов, пишет «Обозреватель».

Местные паблики обнародовали видео прилетов, на которых слышны взрывы. О первых прилетах стало известно около семи утра, впоследствии оккупационные власти Горловки заявили об 11 раненых.

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