ВСУ накрыли «кассетами» расположение россиян в оккупированной Горловке 1 31.01.2025, 13:34

1,554

Опубликовано видео прилетов.

В оккупированной Горловке Донецкой области утром в пятницу, 31 января, прогремели взрывы. Пророссийские пропагандисты заявили о якобы прилетах кассетных снарядов, в том числе по территории больничного городка. В то же время в сети сообщают, что попадание есть по расположению российских оккупантов, пишет «Обозреватель».

Местные паблики обнародовали видео прилетов, на которых слышны взрывы. О первых прилетах стало известно около семи утра, впоследствии оккупационные власти Горловки заявили об 11 раненых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com