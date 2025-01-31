закрыть
31 января 2025, пятница, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Нью-Йорке покажут американскую адаптацию мюзикла «Евфросиния»

  • 31.01.2025, 13:53
В Нью-Йорке покажут американскую адаптацию мюзикла «Евфросиния»
Изображение: Aleksandra Davidova

Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля.

15 и 16 февраля в Нью-Йорке состоятся премьерные показы американской адаптации мюзикла «Евфросиния», созданного белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым. Постановка рассказывает о жизни знаменитой полоцкой княжны Евфросинии Полоцкой, внучки Всеслава Чародея, небесной покровительницы Беларуси, сообщили организаторы сайту Charter97.org.

Для обеспечения высокого качества постановки «Евфросиния» в Нью-Йорке запущен открытый сбор средств. Поддержать белорусский театральный проект и показать, что белорусская солидарность жива, можно по ссылке.

Роман Орлов, который получил широкую известноть в 2000-х как автор хитов легендарной рок-группы J:МОРС, продолжает активно продвигать белорусскую культуру за рубежом. Сейчас он живет в США, где вместе со своей группой «У нескладовае» участвует в крупных рок-фестивалях, таких как «Prosto Fest» и Echo South.

Орлов также более 10 лет развивает собственный музыкальный театр, создавая постановки для детей и взрослых. Среди его работ — мюзиклы «Чарадзей», «Евфросиния» и детские спектакли о приключениях Ярилы-Солнца и Святого Николая.

Премьера мюзикла станет не только культурным событием, но и данью уважения творчеству Романа Орлова, который 31 января отмечает свой день рождения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поздравления Лукашенко обернулись массовым саботажем
Поздравления Лукашенко обернулись массовым саботажем Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов