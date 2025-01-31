В Нью-Йорке покажут американскую адаптацию мюзикла «Евфросиния» 31.01.2025, 13:53

Изображение: Aleksandra Davidova

Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля.

15 и 16 февраля в Нью-Йорке состоятся премьерные показы американской адаптации мюзикла «Евфросиния», созданного белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым. Постановка рассказывает о жизни знаменитой полоцкой княжны Евфросинии Полоцкой, внучки Всеслава Чародея, небесной покровительницы Беларуси, сообщили организаторы сайту Charter97.org.

Для обеспечения высокого качества постановки «Евфросиния» в Нью-Йорке запущен открытый сбор средств. Поддержать белорусский театральный проект и показать, что белорусская солидарность жива, можно по ссылке.

Роман Орлов, который получил широкую известноть в 2000-х как автор хитов легендарной рок-группы J:МОРС, продолжает активно продвигать белорусскую культуру за рубежом. Сейчас он живет в США, где вместе со своей группой «У нескладовае» участвует в крупных рок-фестивалях, таких как «Prosto Fest» и Echo South.

Орлов также более 10 лет развивает собственный музыкальный театр, создавая постановки для детей и взрослых. Среди его работ — мюзиклы «Чарадзей», «Евфросиния» и детские спектакли о приключениях Ярилы-Солнца и Святого Николая.

Премьера мюзикла станет не только культурным событием, но и данью уважения творчеству Романа Орлова, который 31 января отмечает свой день рождения.

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