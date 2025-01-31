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Украинские штурмовики взяли в плен восьмерых оккупантов под Покровском

  • 31.01.2025, 13:59
Украинские штурмовики взяли в плен восьмерых оккупантов под Покровском

Пленные россияне рассказали свои истории на видео.

Шесть бойцов 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» на Донетчине взяли в плен восьмерых российских оккупантов. Когда защитники зашли в занятую врагом посадку и оцепили позицию россиян, те поняли: либо плен, либо смерть.

События разворачивались в бою под Покровском. Видео с рассказом украинских воинов, а также пленных захватчиков опубликовал на YouTube журналист Юрий Бутусов.

Из интервью известно, что все шесть штурмовиков «Скалы» – мобилизованные бойцы, которым примерно по 50 лет. Кто-то родом с Донбасса, кто-то – из не прифронтовых регионов, и все как один они пришли защищать свой дом.

В упомянутом бою задачей воинов было зачистить посадку, где размещалось несколько российских блиндажей. Подойдя к одному из них, бойцы открыли огонь: внутри восемь оккупантов пытались сопротивляться, но это продолжалось недолго.

«В конце концов, сдались. Быстро подъехала наша техника, забрала их. А мы пошли дальше так же зачищать посадку… Переговорщиков в нашей группе нет, но каждый свои пять копеек вставил. Они же поняли, что либо плен, либо смерть…» – рассказал боец «Скалы» Игорь.

По его словам, этот бой длился около получаса. В общем они прошли примерно 900 метров зачистки территории за более чем полсуток, потратив много патронов и десятки гранат. Имели еще ряд боестолкновений, в которых один из защитников получил ранение: побратимы его вывели, оказали помощь и передали «эваку».

С другой стороны, россияне, пришедшие в Украину убивать людей и разрушать города, на видео тоже делились своими историями – о том, как они «не хотели воевать». Часть из них – осужденные, которые, подписав контракты на службу в армии РФ, решили обелить свою репутацию и уменьшить срок отбывания наказания. Некоторые же «кровавыми» деньгами, полученными за участие в войне, намеревались рассчитаться с долгами и решить «еще кучу проблем».

Один оккупант убеждал, что его товарищи совершали самоубийства, лишь бы не идти в бой. Захватчик из Томска, который «никогда не стрелял», тоже оправдывался, мол, так испугался одного из прилетов, что прибег к самострелу, чтобы стать «300-м». Когда же командование узнало, его несколько недель продержали «в яме» под Авдеевкой, лечив рану зеленкой, а затем снова отправили на штурмы.

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