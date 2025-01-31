Лучший iPhone и Samsung сравнили в тесте на скорость 5 31.01.2025, 14:08

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Какой гаджет оказался быстрее.

Тесты на скорость работы смартфонов – одна из самых популярных рубрик на YouTube. Схватки между свежими флагманами стабильно востребованы среди гиковской аудитории: всем интересно кто же будет круче – топовый Samsung или iPhone.

На канале Nick Ackerman вышло видео с битвой Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. На удивление, новый суперфлагман от Samsung опережает устройство Apple по многим параметрам.

С самого старта Galaxy вырвался вперед, поскольку он включился более чем на пять секунд быстрее, чем iPhone.

Далее автор закрыл все приложения на обоих смартфонах и начал последовательно запускать на них одинаковые программы. Простые аппы, вроде календаря или погоды открываются на обоих устройствах одинаково быстро, однако при загрузке контента (ленты соцсетей, списка новостей, магазина приложений) Galaxy S25 Ultra делает это заметно быстрее.

Более того, большинство игр также запускается быстрее на Galaxy S25 Ultra, что удивительно, ведь в предыдущих поколениях устройства Apple лидировали в этой категории.

Сравнение показало, что Galaxy S25 Ultra действительно может предложить более высокую скорость работы, чем iPhone 16 Pro Max. Samsung проделала хорошую работу не только над аппаратной частью своих устройств, но и уделила внимание «софту».

Впрочем, для повседневного использования разница вряд ли будет критичной, отметил автор видео.

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