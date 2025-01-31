закрыть
31 января 2025, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Под Херсоном россияне вытворяют что-то странное»

4
  • 31.01.2025, 14:21
  • 8,374
«Под Херсоном россияне вытворяют что-то странное»

Это работа «на живца»?

Журналист Василий Пехньо рассказал о чудаковатых действиях российских оккупантов на Херсонщине.

Россияне хотели бы штурмовать Днепр в районе Херсона, но сейчас для них это гиблое дело, заявил украинский журналист и военный обозреватель Василий Пехньо в своем ежедневном стриме на YouTube-канале «Фабрика новостей» .

Также аналитик отметил, что оккупанты вытворяют на Херсонщине нечто странное. В частности, они запустили свою лодку с резиновой куклой, которую одели в камуфляж.

«Я не понимаю, для чего они это сделали. Чтобы выманить огонь наших дронов? А возможно, это было сделано демонстративно, чтобы затем отчитаться командованию. Мол, лодка со «штурмовиками» отправилась на задание и ее ликвидировали БПЛА украинских сил», – предположил Пехньо.

Кроме того, в районе Антоновского моста, напротив Олешек, россияне производят хаотичные движения на своих мотоциклах. Они подъезжают к берегу, разворачиваются и едут назад.

«Это работа на живца? Или как это назвать? Честно, я не понимаю, что они делают. Здесь происходит много непонятного. Возможно, такие действия объясняются интеллектом командования, которое может говорить: «Копайте отсюда и до обеда». Это старая армейская поговорка», – сказал журналист.

Затем Пехньо добавил, что в целом ситуация на Херсонском направлении относительно стабильная. Силы обороны Украины здесь довольно успешно ликвидируют российских оккупантов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов