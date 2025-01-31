«Под Херсоном россияне вытворяют что-то странное»4
- 31.01.2025, 14:21
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Это работа «на живца»?
Журналист Василий Пехньо рассказал о чудаковатых действиях российских оккупантов на Херсонщине.
Россияне хотели бы штурмовать Днепр в районе Херсона, но сейчас для них это гиблое дело, заявил украинский журналист и военный обозреватель Василий Пехньо в своем ежедневном стриме на YouTube-канале «Фабрика новостей» .
Также аналитик отметил, что оккупанты вытворяют на Херсонщине нечто странное. В частности, они запустили свою лодку с резиновой куклой, которую одели в камуфляж.
«Я не понимаю, для чего они это сделали. Чтобы выманить огонь наших дронов? А возможно, это было сделано демонстративно, чтобы затем отчитаться командованию. Мол, лодка со «штурмовиками» отправилась на задание и ее ликвидировали БПЛА украинских сил», – предположил Пехньо.
Кроме того, в районе Антоновского моста, напротив Олешек, россияне производят хаотичные движения на своих мотоциклах. Они подъезжают к берегу, разворачиваются и едут назад.
«Это работа на живца? Или как это назвать? Честно, я не понимаю, что они делают. Здесь происходит много непонятного. Возможно, такие действия объясняются интеллектом командования, которое может говорить: «Копайте отсюда и до обеда». Это старая армейская поговорка», – сказал журналист.
Затем Пехньо добавил, что в целом ситуация на Херсонском направлении относительно стабильная. Силы обороны Украины здесь довольно успешно ликвидируют российских оккупантов.