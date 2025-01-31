«Под Херсоном россияне вытворяют что-то странное» 4 31.01.2025, 14:21

8,374

Это работа «на живца»?

Журналист Василий Пехньо рассказал о чудаковатых действиях российских оккупантов на Херсонщине.

Россияне хотели бы штурмовать Днепр в районе Херсона, но сейчас для них это гиблое дело, заявил украинский журналист и военный обозреватель Василий Пехньо в своем ежедневном стриме на YouTube-канале «Фабрика новостей» .

Также аналитик отметил, что оккупанты вытворяют на Херсонщине нечто странное. В частности, они запустили свою лодку с резиновой куклой, которую одели в камуфляж.

«Я не понимаю, для чего они это сделали. Чтобы выманить огонь наших дронов? А возможно, это было сделано демонстративно, чтобы затем отчитаться командованию. Мол, лодка со «штурмовиками» отправилась на задание и ее ликвидировали БПЛА украинских сил», – предположил Пехньо.

Кроме того, в районе Антоновского моста, напротив Олешек, россияне производят хаотичные движения на своих мотоциклах. Они подъезжают к берегу, разворачиваются и едут назад.

«Это работа на живца? Или как это назвать? Честно, я не понимаю, что они делают. Здесь происходит много непонятного. Возможно, такие действия объясняются интеллектом командования, которое может говорить: «Копайте отсюда и до обеда». Это старая армейская поговорка», – сказал журналист.

Затем Пехньо добавил, что в целом ситуация на Херсонском направлении относительно стабильная. Силы обороны Украины здесь довольно успешно ликвидируют российских оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com