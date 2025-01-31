В магазине «Евроопт» заметили «бесплатные» конфеты

В магазине «Евроопт» заметили «бесплатные» конфеты2
- 31.01.2025, 14:24
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«Белорусочку» предлагают за 0.00 рублей.
В одном из магазинов сети «Евроопт» покупатели заметили необычное ценовое несоответствие — конфеты «Белорусочка» были отмечены ценником 0.00 копеек, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».
Один из посетителей снял это на видео и пошутил: «Успевайте купить по хорошей цене!».
Инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи считают, что товар должны продать по указанной цене: «Обязаны продать по той цене, что на ценнике».
Однако другие призывают относиться к ситуации с пониманием: «Все ошибаются, люди ведь не роботы».