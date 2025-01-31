Госсекретарь США сделал новое заявление о войне в Украине 9 31.01.2025, 14:38

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Марко Рубио

Трамп запускает работу жесткой дипломатии

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Украину возвращают «на 100 лет назад». Он в очередной раз сказал, что российско-украинская война должна завершиться переговорами и обе стороны должны пойти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью американской журналистке Мегин Келли.

«Нечестность, которая существовала, заключается в том, что мы каким-то образом позволили людям поверить, что Украина сможет не просто победить Россию, но и уничтожить ее, подтолкнув их обратно к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах», - сказал Рубио.

Госсекретарь США заявил, что это якобы в конце концов привело к финансированию «тупиковой ситуации» в течение последних полутора лет.

«Тем временем Украину возвращают на 100 лет назад. Их энергосистема уничтожается. Кому-то придется платить за всю эту реконструкцию постфактум, и вы знаете, сколько украинцев выехали из Украины, живут сейчас в других странах, они могут никогда не вернуться. Это их будущее, и оно под угрозой», - считает он.

Также Рубио добавил, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это «затяжной конфликт» и его надо завершать переговорами, в очередной раз заявив о том, что сторонам придется пойти на уступки.

«Это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в мире в прошлом, и мы будем реалистичными в этом отношении, но обе стороны во время переговоров должны что-то дать», - подытожил Рубио.

Отметим, что это уже не первое подобное заявление Рубио по завершению войны в Украине. Ранее он уже говорил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится не просто к окончанию российско-украинской войны, но и чтобы она не повторилась через 2-4 года. Также он упоминал и об уступках, на которые должны пойти обе стороны конфликта.

Напомним, что не только администрация, но и сам новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится как можно быстрее найти решение российско-украинской войны. Еще до возвращения в Белый дом Трамп говорил, что сможет закончить войну за 24 часа или даже и меньше. Впрочем, после избрания он уже не вспоминает об этих «24 часах».

Как вот недавно спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сказал, что стремится найти решение в течение 100 дней после инаугурации Трампа.

По экспертным оценкам, в ближайшие месяцы может состояться разговор о завершении войны президента США Трампа и с российским диктатором Владимиром Путиным. Сигналы о готовности переговоров уже звучали как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы.

Впрочем, Путин продолжает выдвигать ультиматумы. Поэтому президент Владимир Зеленский предупредил, что Путин не готов к дипломатии. Поэтому Киеву нужна сильная позиция, которую могут обеспечить США с другими союзниками.

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