Фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши, резко изменит погоду в Беларуси 31.01.2025, 14:41

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Февраль начнется с резкого похолодания.

После аномально теплой последней недели января февраль начнется с резкого похолодания, сообщает Белгидромет.

1 февраля скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, вслед за которым в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах –гололедица. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.

2 февраля погодные условия будут определять неустойчивые арктические воздушные массы, поступающие с севера Европы по периферии североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским районом. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -4..+2°С.

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