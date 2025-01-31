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СМИ: ВСУ могут парализовать логистику РФ

  • 31.01.2025, 14:48
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СМИ: ВСУ могут парализовать логистику РФ

Ситуация для врага ухудшается.

Охота врага на дроны ВСУ стала опасной. Киев может парализовать логистику врага.

Недавно украинский морской дрон совершил историческую операцию по уничтожению вертолета страны-агрессора России, выпустив по нему ракету. Через несколько дней тем же дроном Magura V5 Украина атаковала еще два вражеских вертолета, также поразив третий.

Как сообщает СЕРА, еще в мае 2024 года в Сети появилась информация о вооружении украинских морских дронов советскими зенитными ракетами. С тех пор Киев начал применять их довольно часто для нанесения ударов по объектам РФ.

Так 5 января морские дроны из акватории Черного моря атаковали систему ПВО РФ «Панцирь» на оккупированной территории Херсонщины. Дроны подвезли с помощью морского беспилотника в глубокий тыл врага. Поэтому, с этого момента стало понятно, что авиация оккупантов, которая охотится на украинские дроны, не может находиться в полной безопасности.

Таким образом Россия вынуждена повышать расходы на защиту в виде систем ПВО и РЭБов, в том числе для Крымского моста. Эксперты утверждают - если Киев продолжит атаковать вражеские объекты морскими дронами, логистика оккупационных войск во временно оккупированном Крыму может быть полностью парализована.

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