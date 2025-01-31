СМИ: ВСУ могут парализовать логистику РФ 31.01.2025, 14:48

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Ситуация для врага ухудшается.

Охота врага на дроны ВСУ стала опасной. Киев может парализовать логистику врага.

Недавно украинский морской дрон совершил историческую операцию по уничтожению вертолета страны-агрессора России, выпустив по нему ракету. Через несколько дней тем же дроном Magura V5 Украина атаковала еще два вражеских вертолета, также поразив третий.

Как сообщает СЕРА, еще в мае 2024 года в Сети появилась информация о вооружении украинских морских дронов советскими зенитными ракетами. С тех пор Киев начал применять их довольно часто для нанесения ударов по объектам РФ.

Так 5 января морские дроны из акватории Черного моря атаковали систему ПВО РФ «Панцирь» на оккупированной территории Херсонщины. Дроны подвезли с помощью морского беспилотника в глубокий тыл врага. Поэтому, с этого момента стало понятно, что авиация оккупантов, которая охотится на украинские дроны, не может находиться в полной безопасности.

Таким образом Россия вынуждена повышать расходы на защиту в виде систем ПВО и РЭБов, в том числе для Крымского моста. Эксперты утверждают - если Киев продолжит атаковать вражеские объекты морскими дронами, логистика оккупационных войск во временно оккупированном Крыму может быть полностью парализована.

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