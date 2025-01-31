Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу снова выросла
- 31.01.2025, 14:59
В зоне ожидания находится около 360 легковых автомобилей.
Очередь на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест» снова выросла. Утром 31 января в зоне ожидания находится около 360 легковых автомобилей, обратило внимание издание MOST.
По расчетам сервиса By Border Queue bot, прогнозируемое время ожидания составляет более 16 часов.
Очередь быстро выросла в сравнении с предыдущим днем. 30 января участники пограничных чатов писали, что провели в зоне ожидания от 6 до 7,5 часа, а весь процесс пересечения границы занимал около 11 часов.
Прохождение границы из Беларуси в Польшу на автобусе 30 января занимало около 4 часов.