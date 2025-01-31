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Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу снова выросла

  • 31.01.2025, 14:59
Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу снова выросла
иллюстративное фото

В зоне ожидания находится около 360 легковых автомобилей.

Очередь на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест» снова выросла. Утром 31 января в зоне ожидания находится около 360 легковых автомобилей, обратило внимание издание MOST.

По расчетам сервиса By Border Queue bot, прогнозируемое время ожидания составляет более 16 часов.

Очередь быстро выросла в сравнении с предыдущим днем. 30 января участники пограничных чатов писали, что провели в зоне ожидания от 6 до 7,5 часа, а весь процесс пересечения границы занимал около 11 часов.

Прохождение границы из Беларуси в Польшу на автобусе 30 января занимало около 4 часов.

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