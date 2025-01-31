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Кремль открестился от проекта «валюты БРИКС» после окрика Трампа

  • 31.01.2025, 15:10
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Кремль открестился от проекта «валюты БРИКС» после окрика Трампа

Оправдываться перед президентом США поручили Пескову.

Проект единой валюты БРИКС, который Кремль продвигал с 2022 года, обещая покончить с гегемонией доллара, в настоящий момент не реализуется.

Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу Дональда Трампа обложить 100-процентными пошлинами страны БРИКС, если те откажутся от доллара в торговле.

Создание новых финансовых платформ в БРИКС «не велось и не ведется», заявил Песков. Он добавил, что экспертам нужно «более подробно» объяснить Трампу «повестку БРИКС».

О намерении создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил в июне 2022 года. Он обвинил власти Запада в «безответственной» макроэкономической политике, «включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов». Глава МИД РФ ,Сергей Лавров спустя полгода подтвердил, что проект единой валюты будет всерьез обсуждаться государствами-членами блока. «Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту», — доказывал он.

На саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года Путин продемонстрировал купюру предполагаемой валюты, заявив, что напечатал ее «кто-то из наших». Однако убедить страны БРИКС Кремлю не удалось.

Индия не желает допускать превращение БРИКС в «антиамериканскую» организацию, где доминировали бы Россия и Китай, рассказали Bloomberg индийские чиновники, знакомые с вопросом. Позицию Нью-Дели, по словам собеседников агентства, разделяют Бразилия и ЮАР.

Объединенные Арабские Эмираты, вступившие в БРИКС по итогам саммита-2023, «полностью отвергают» попытки представить членство в блоке как знак того, что Глобальный Юг находится в оппозиции к Западу, говорил источник Bloomberg. У ОАЭ очень хорошие отношения с западными странами, включая США, подчеркнул другой чиновник страны.

Встречу министров финансов и глав Центробанков БРИКС в Москве, где Кремль продвигал создание альтернативной доллару платежной системы, ключевые страны-члены попросту проигнорировали. Китай, Индия и ЮАР прислали на нее вместо министров их заместителей и младших чиновников, писал Reuters.

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