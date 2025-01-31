«Даже прикасаться боюсь, а то не дай бог разобьется» 31.01.2025, 15:19

В соцсетях удивляются ценам в магазинах Минска, от которых могут «покраснеть» кошельки.

Посетителей минских магазинов иногда шокирует стоимость некоторых товаров на прилавках. «Зеркало» обнаружило, что недавно сразу три блогера показали цены, которые их весьма удивили.

Посетитель магазина «Соседи» в Минске обратил внимание на «фокус» с ценообразованием в этой торговой точке. В овощном отделе он заметил, что килограмм свежего желтого перца стоит 15 рублей 75 копеек. В это же время в кулинарии продавался желтый перец, начиненный мясным фаршем с рисом. Цена этого полуфабриката — 12 рублей 99 копеек за килограмм.

— Получается, покупаешь перец на три рубля дешевле [в кулинарии], а фарш в подарок, — отметил мужчина.

В гипермаркете «Корона», который расположен в ТЦ «Замок» в Минске, покупатель обнаружил весьма дорогие конфеты. Одни из них — турецкие Bolci Gianduiotti из молочного шоколада с миндальным кремом. Цена за килограмм — 215 рублей 37 копеек.

— Я к таким конфетам даже прикасаться боюсь, а то не дай бог разобьется, — с иронией прокомментировал автор ролика.

Рядом лежали еще одни турецкие конфеты ассорти Bolci, килограмм стоил 161 рубль 51 копейку. Также были финики с миндалем в шоколаде, произведенные в ОАЭ, их цена за кило — 119 рублей 98 копеек.

В ЦУМе также нашлись дорогие товары — эмалированные чайники Metrot объемом 2,5 литра, они произведены в Сербии. Цена одного — 241 рубль 35 копеек, второго — 210 рублей 73 копейки. Правда, магазин предоставляет на эту посуду скидку в 30%.

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