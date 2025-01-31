В Беларуси собираются внести изменения по строительству жилых домов 31.01.2025, 15:37

Кого это может затронуть.

В Беларуси ожидаются изменения по земельным вопросам. Так, власти хотят ввести для некоторых категорий населения возможность повторно получать участки для строительства жилого дома, пишет «Зеркало».

Что могут изменить по участкам земли

В Кодексе о земле хотят прописать, что нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которым раньше выделяли участки для строительства домов, но они отказались от них, смогут повторно обращаться. То есть снова получить такой участок.

Но чтобы воспользоваться этой возможностью, отказ от земли необходимо обосновать объективными причинами. Среди них — отъезд на работу в другую местность, заключение или расторжение брака, наличие статуса многодетной семьи, изменение места жительства (в том числе выезд за пределы области или республики).

«В границах областей данное право повторно может быть реализовано по согласованию с соответствующими областными исполнительными комитетами», — говорится в обосновании к планируемым изменениям.

Еще одно возможное новшество

Еще одно изменение, которое могут ввести, — корректировки по земельной «амнистии». Напомним, ее продлили до 1 января 2028 года. Такая «амнистия» предполагает, что без штрафа можно узаконить ранее самовольно занятые земли.

Сейчас чиновники хотят уточнить схему легализации самовольно занятых земельных участков и упростить ее «в зависимости от степени тяжести допущенных землепользователями нарушений».

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