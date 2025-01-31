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«Манчестер Сити» – «Реал», «Селтик» против «Баварии» в 1/16 Лиги чемпионов

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  • 31.01.2025, 15:45
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«Манчестер Сити» – «Реал», «Селтик» против «Баварии» в 1/16 Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка.

Сегодня, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Жеребьевка проходила среди команд, которые на общем этапе соревнований заняли с 9 по 24 места, пишет «Трибуна».

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов общего этапа.

Результаты жеребьевки:

Серебряная часть сетки:

«Брюгге» – «Аталанта»

«Манчестер Сити» – «Реал Мадрид»

«Ювентус» – «ПСВ»

«Брест» – «ПСЖ»

Голубая часть сетки:

«Спортинг» – «Боруссия Дортмунд»

«Селтик» – «Бавария»

«Фейеноорд» – «Милан»

«Монако» – «Бенфика»

Первые матчи пройдут 11-12 февраля 2025 года. Ответные матчи – 18-19 февраля 2025 года.

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