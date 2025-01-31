Пашинян: Мне не о чем говорить с Лукашенко

Пашинян: Мне не о чем говорить с Лукашенко7
- 31.01.2025, 16:07
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Премьер-министр Армении не захотел комментировать бред диктатора.
На пресс-конференции 31 января премьер-министр Армении Никол Пашинян не захотел комментировать очередные высказывания белорусского диктатора.
«Мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем», — сказал он.
Ранее армянское издание hraparak.am писало, что Армения может разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко. Ереван готовит ответ на заявления белорусского диктатора о том, что Никол Пашинян виновен в «потере Нагорного Карабаха».