Пашинян: Мне не о чем говорить с Лукашенко 7 31.01.2025, 16:07

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении не захотел комментировать бред диктатора.

На пресс-конференции 31 января премьер-министр Армении Никол Пашинян не захотел комментировать очередные высказывания белорусского диктатора.

«Мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем», — сказал он.

Ранее армянское издание hraparak.am писало, что Армения может разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко. Ереван готовит ответ на заявления белорусского диктатора о том, что Никол Пашинян виновен в «потере Нагорного Карабаха».

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